Jardim comemora 73 anos nesta terça-feira com desfile e entrega de obras

O município de Jardim (MS), completa 73 anos nesta terça-feira, 14 de maio e as comemorações já começaram na última semana, com a programação esportiva.

No último final de semana, 10 e 11 de maio, aconteceram as finais das Copa Comércio e do Festival de Futsal de Base. Os jogos foram realizados no Ginásio de Esportes Ticão e contaram com a participação de vários atletas da região.

Na terça-feira (14), acontecerá o Tradicional Desfile Cívico Militar em comemoração ao 73º aniversário, às 08h na Avenida Duque de Caxias – Centro. O prefeito Guilherme Alves Monteiro ainda fará a entrega das obras de drenagem e pavimentação asfáltica nas ruas da Vila Brasil, Rua Minas Gerais e adjacências, das ruas Rio Verde, Projetada e Gaivota, prolongamento da Avenida Mato Grosso e construção das 88 casas populares no Conjunto Habitacional Vila Angélica. Além destas serão inauguradas ainda a obra de construção da Ponte de Concreto Armado sobre o Córrego Guardinha e da Ampliação do ESF Dr. Reinaldo de Arruda, localizado no Parque das Araras.

Fundada em 14 de maio de 1946, a cidade e teve como seus primeiros moradores operários da construção da rodovia que ligaria o Brasil à fronteira com o Paraguai. Jardim é um dos quatro municípios que integram o Parque Nacional da Serra da Bodoquena, juntamente com Bonito, Bodoquena e Guia Lopes da Laguna.

A cidade abriga atrações turísticas conhecidas como Buraco das Araras, o Recanto Ecológico do Rio da Prata e a enigmática Lagoa Misteriosa.