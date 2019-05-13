Pela primeira vez em Jardim, Comunidade Colo de Deus reúne jovens em Noite de Louvor

Dia 18 de maio (próximo sábado) promete movimentar os jovens cristãos de Jardim e região com a Noite de Louvor, evento que acontece pela primeira vez com a presença de cantores renomados da Comunidade Católica Colo de Deus, reconhecida nacionalmente pelo trabalho de evangelização de jovens do Brasil. O encontro está marcado para o próximo sábado (18) às 20h30, após a missa na Paróquia Santo Antônio.

A entrada custa 15 reais e toda a renda do show será revertida para o setor da juventude da paróquia Santo Antônio e da Catedral. De acordo com Márcio Bueno, um dos organizadores da Noite de Louvor, o intuito do evento é, além de evangelizar o público, também o de viabilizar a participação desses jovens em retiros espirituais e para realização dos próximos eventos da paróquia.

“A Noite do Louvor será uma celebração voltada especificamente à juventude, mas nada impede que adultos também participem do evento. A Colo de Deus é uma comunidade de pregadores, oradores e músicos que tem um trabalho carismático específico voltado aos jovens. O show vai começar após à missa, às 20h30, com previsão de término à meia noite. Estamos aguardando receber pessoas de toda Diocese de Jardim, inclusive de todas as foranias”, explicou Márcio Bueno.

Colo de Deus – Márcio complementa que a comunidade Colo de Deus tem seus ministérios que percorrem as paróquias de todo o país para evangelização através de shows, pregação, testemunhos, entre as várias formas de atuação. Dessa vez, Jardim será palco dessa festa em celebração à fé.

Noite de Louvor

Data: 18 de maio (sábado)

Local: Paróquia Santo Antônio- Jardim/MS

Horário: 20h30

Ingressos: 15 reais

Informações: 99658-8874 ou 99674-5399 (WhatsApp)