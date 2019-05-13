Acessibilidade

16 De Setembro De 2026 • 19:31

Buscar

Últimas notícias
X

Pela primeira vez em Jardim, Comunidade Colo de Deus reúne jovens em Noite de Louvor

Diocese de Jardim convida toda moçada a participar do evento com muita música e adoração

Vanessa Ricarte

Publicado em 13/05/2019 às 16:13

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Dia 18 de maio (próximo sábado) promete movimentar os jovens cristãos de Jardim e região com a Noite de Louvor, evento que acontece pela primeira vez com a presença de cantores renomados da Comunidade Católica Colo de Deus, reconhecida nacionalmente pelo trabalho de evangelização de jovens do Brasil. O encontro está marcado para o próximo sábado (18) às 20h30, após a missa na Paróquia Santo Antônio.

A entrada custa 15 reais e toda a renda do show será revertida para o setor da juventude da paróquia Santo Antônio e da Catedral. De acordo com Márcio Bueno, um dos organizadores da Noite de Louvor, o intuito do evento é, além de evangelizar o público, também o de viabilizar a participação desses jovens em retiros espirituais e para realização dos próximos eventos da paróquia.

“A Noite do Louvor será uma celebração voltada especificamente à juventude, mas nada impede que adultos também participem do evento. A Colo de Deus é uma comunidade de pregadores, oradores e músicos que tem um trabalho carismático específico voltado aos jovens. O show vai começar após à missa, às 20h30, com previsão de término à meia noite. Estamos aguardando receber pessoas de toda Diocese de Jardim, inclusive de todas as foranias”, explicou Márcio Bueno.

Colo de Deus – Márcio complementa que a comunidade Colo de Deus tem seus ministérios que percorrem as paróquias de todo o país para evangelização através de shows, pregação, testemunhos, entre as várias formas de atuação. Dessa vez, Jardim será palco dessa festa em celebração à fé.

Noite de Louvor

Data: 18 de maio (sábado)

Local: Paróquia Santo Antônio- Jardim/MS

Horário: 20h30

Ingressos: 15 reais

Informações: 99658-8874 ou 99674-5399 (WhatsApp)

Publicidade

VEJA TAMBÉM

Tráfico

PM prende três em carro com 375 quilos de maconha em Jardim

Polícia

Três pessoas são presas com 375 kg de maconha na BR-060 em Jardim

Polícia

Homem é preso depois de ameaçar esposa e agredir filhos em Jardim

Ele ameaçou esposa com uma faca

Polícia

“Trabalhe honestamente”: Justiça nega indenização a traficante preso em Boqueirão

Publicidade

Polícia

Polícia Civil recupera moto furtada em Jardim

ÚLTIMAS

Arestides Alves de Albres morre aos 98 anos em Campo Grande

LUTO

Arestides Alves de Albres morre aos 98 anos em Campo Grande

Ele estava internado na capital e morreu nesta terça-feira; cerimônia de despedida acontece na capela do Cemitério Memorial Park
Ação conjunta em Aquidauana recupera pavimentação na Rua dos Ferroviários

INFRAESTRUTURA

Ação conjunta em Aquidauana recupera pavimentação na Rua dos Ferroviários

Trecho próximo à passagem de nível apresentava afundamento após as chuvas; equipes do município e da Sanesul atuaram no reparo

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Giovani José da Silva Maria de Lourdes Medeiros Bruno Rev. Vivaldo Melo Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti Ronaldo Régis Manoel Afonso Embrapa Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo