PM de Jardim prende homem de 30 anos que levava droga em ônibus

A Polícia Militar do distrito de Boqueirão, no município de Jardim, prendeu um homem que transportava maconha em ônibus. Por volta das 15 horas, equipe fazia policiamento na região quando abordou o coletivo que seguia de Bela Vista para Jardim. Durante a ação, foi localizado um quilo da droga em meio à bagagem de um homem de 30 anos.

O ilícito estava em duas embalagens, sendo a maior prensada e envolvida por fita adesiva e a menor envolvida por uma sacola plástica (trouxinha). Segundo o autor, a droga havia sido comprada na cidade de Bela Vista. Diante dos fatos, foi dada voz de prisão ao autor, que foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil de Jardim, juntamente com a droga apreendida.