5ª Rodada do Festival de Futsal de Base de Jardim define campeões

Esporte
Encerrou no último sábado (11), no Ginásio de Esportes Ticão em Jardim, mais um Festival de Futsal de Base, nas categorias Sub-7, Sub-9, Sub-11, Sub-13, Sub-15 e Sub-17. O evento é uma realização da Prefeitura Municipal de Jardim, através a Secretaria de Esportes.
De acordo com o diretor de esportes, o professor de educação física Cristhian Leites Grubert, participaram diversas escolinhas da região. “O intuito é despertar em nossos alunos espírito de competição”.
O Festival iniciou no dia 30 de março e encerrou no último final de semana. No total foram realizadas 05 etapas. O evento faz parte da Programação de Aniversário da Cidade, que completa nesta terça-feira, dia 14 de maio, 73 anos de idade. No total foram realizadas 05 etapas.
Confira os resultados:
Categoria Sub-7
1º Lugar - Sagrada Família de Bonito
2° Lugar - Escolinha de Jardim
3° Lugar - Escolinha de Guia Lopes
Categoria Sub-9
1º Lugar - Sejel de Bela Vista
2º Lugar - Sagrada Família de Bonito
Categoria Sub-11
1º Lugar - Sagrada Família de Bonito
2º Lugar - Escolinha de Guia Lopes
Categoria Sub-13
1º Lugar - Escolinha de Guia Lopes
2º Lugar - Escolinha de Jardim
Categoria Sub-15
1º Lugar - Sagrada Família de Bonito
2º Lugar - Escolinha de Jardim
Categoria Sub-17
1º Lugar - Escolinha de Jardim
2º Lugar - Sejel de Bela Vista
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