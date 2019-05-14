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5ª Rodada do Festival de Futsal de Base de Jardim define campeões

Renan Nucci

Publicado em 14/05/2019 às 09:33

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Encerrou no último sábado (11), no Ginásio de Esportes Ticão em Jardim, mais um Festival de Futsal de Base, nas categorias Sub-7, Sub-9, Sub-11, Sub-13, Sub-15 e Sub-17. O evento é uma realização da Prefeitura Municipal de Jardim, através a Secretaria de Esportes.

De acordo com o diretor de esportes, o professor de educação física Cristhian Leites Grubert, participaram diversas escolinhas da região. “O intuito é despertar em nossos alunos espírito de competição”.

O Festival iniciou no dia 30 de março e encerrou no último final de semana. No total foram realizadas 05 etapas. O evento faz parte da Programação de Aniversário da Cidade, que completa nesta terça-feira, dia 14 de maio, 73 anos de idade. No total foram realizadas 05 etapas. 

Confira os resultados:  

                                                                                                                                                                                                                                                          Categoria Sub-7

1º Lugar - Sagrada Família de Bonito

2° Lugar - Escolinha de Jardim

3° Lugar - Escolinha de Guia Lopes

 

Categoria Sub-9

1º Lugar - Sejel de Bela Vista

2º Lugar - Sagrada Família de Bonito

 

Categoria Sub-11

1º Lugar - Sagrada Família de Bonito

2º Lugar - Escolinha de Guia Lopes

 

Categoria Sub-13

1º Lugar - Escolinha de Guia Lopes

2º Lugar - Escolinha de Jardim

 

Categoria Sub-15

1º Lugar - Sagrada Família de Bonito

2º Lugar - Escolinha de Jardim

 

Categoria Sub-17

1º Lugar - Escolinha de Jardim

2º Lugar - Sejel de Bela Vista         

 

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