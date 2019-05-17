Polícia Militar recupera bicicletas furtadas em Jardim

Recuperou
Na noite de ontem (16), a guarnição da Força Tática de Jardim realizava rondas pela área urbana da cidade, quando foi abordada por um homem, que relatou que há alguns dias a bicicleta de seu filho e a de um amigo foi furtada, e que tinha informações do possível autor e do local onde os veículos estariam.
A polícia se deslocou até uma residência, localizada na rua Antônio Maria Coelho e fez contato com o proprietário do imóvel, que informou que seu filho não estava.
Durante as buscas, a guarnição localizou duas bicicletas e um dos veículos foi reconhecido pela vítima. As duas bicicletas foram encaminhadas à Delegacia de Polícia Civil.
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