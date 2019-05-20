Homem que embriagava duas adolescentes é preso pela PM em Jardim

Na madrugada de ontem, equipe de Trânsito da Polícia Militar em Jardim, em cumprimento à Ordem de Serviço “Balada Segura, Cidade Tranquila”, prendeu um homem que fornecia bebidas alcoólicas para adolescentes.

A PM realizava policiamento ostensivo e preventivo na área central da cidade, quando avistou duas menores, de 15 e 16 anos, ingerindo as bebidas.

Imediatamente, a guarnição procedeu à abordagem e perguntou às adolescentes quem havia fornecido tais bebidas às mesmas. Ambas informaram que havia sido um homem, de 20 anos, que estava nas proximidades.

Diante dos fatos, o autor foi preso em flagrante e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil, para as providências cabíveis.