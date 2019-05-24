Após perseguição, polícia prende três que tentavam levar 372 tabletes de maconha para Capital

Três homens foram presos nesta quinta-feira por tráfico de drogas, na região de Boqueirão. Conforme a polícia houve perseguição.

O caso aconteceu quando a polícia tentou abordar um veículo VW Gol, de cor Branca, com placa de Itapetininga (SP) e que seguia sentido Jardim. Após ordem de parada, o motorista fugiu e, em vários momentos, trafegava na contramão, fazendo com que os veículos que vinham em sentido contrário saíssem da pista. Após alguns quilômetros, a equipe conseguiu abordar o veículo, conduzido por um jovem de 19 anos.

Durante a busca veicular, foram localizados em seu porta-malas diversos tabletes de maconha. Em seguida a polícia abordou outro veículo Golf, de cor prata, da cidade de Campo Grande, em velocidade reduzida.

No carro havia dois homens, um de 21 e outro de 31 anos, que admitiram a escolta do veículo VW Gol e receberiam R$ 6 ara levar a droga até Campo Grande.

Foram contabilizados 301 quilos que estavam divididos em 372 tabletes.