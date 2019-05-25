Passageira de ônibus é presa com 14 tabletes de maconha em travesseiro

Jardim
Mulher contou que receberia a quantia de R$ 1,5 mil pelo transporte da droga.
Uma mulher de 23 anos foi presa transportando 12 quilos de maconha em um ônibus, na tarde desta sexta-feira (24), no distrito de Boqueirão.
De acordo com a Polícia Militar, a droga estava escondida em 14 tabletes dentro de um travesseiro. O material foi encontrado dentro no banco ao lado da passageira.
Conforme a polícia, a abordagem ocorreu durante uma vistoria de rotina na estrada. O ônibus viajava de Bela Vista para Campo Grande. Contudo, ela receberia a quantia de R$ 1,5 mil pelo transporte da droga.
Ela foi autuada em flagrante por tráfico de drogas e encaminhada ao 1º Distrito Policial de Jardim.
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