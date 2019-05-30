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Felipe Orro cobra agilidade na contratação de legista para região de Jardim

Renan Nucci

Publicado em 30/05/2019 às 11:07

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O deputado estadual Felipe Orro esteve em reunião na Sejusp (Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública) e também, na governadoria, onde reforçou o pedido para contratação emergencial de um médico legista designado a atender ocorrências em Jardim e região. Na ocasião, o governador Reinaldo Azambuja, sinalizou o envio de cinco profissionais para atender o interior, suprindo a necessidade regional em acelerar o atendimento das ocorrências.

A falta de peritos médicos legistas no Estado causa lentidão na perícia em locais de crime bem como na liberação dos corpos. Para agilizar este processo, muitas vezes doloroso aos envolvidos, Felipe Orro apresentou indicação em sessão da Assembleia Legislativa, na última quarta-feira (15), solicitando o envio deste profissional para Jardim.

“A contratação do legista é de extrema importância, já que quando há necessidade da uma investigação e havendo ausência do médico, peritos de outras localidades são deslocados para realização dos procedimentos necessários. Um processo lento e doloroso para as famílias que já sofrem com o momento de dor e perda”, ponderou o deputado.

Levantamento feito pelo Sindicato dos Peritos Oficiais Forenses de Mato Grosso do Sul (Sinpof-MS) aponta no Estado, um déficit de quase 63% no número de peritos criminais e outros 70% para peritos médicos legistas. A entidade reivindica a publicação do edital do concurso público da Polícia Civil para o preenchimento de 170 vagas, sendo 40 para médico legista, 40 para perito criminal, 40 papiloscopistas e 50 agentes de polícia científica, autorizado pelo governo estadual no ano passado.

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