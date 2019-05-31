Durante rondas, PM de Jardim prende jovem de 18 anos foragido da Justiça

Foragido da Justiça foi preso pela Polícia Militar de Jardim na noite de ontem.

Por volta das 22h15, a guarnição de serviço realizava policiamento pela rua Tenente Ary Rodrigues, quando avistou um indivíduo em atitude suspeita.

Imediatamente, os policiais procederam à abordagem e checagem dos dados pessoais e constataram que o homem, de 18 anos, possuía um mandado de prisão em aberto.

Diante dos fatos, o autor foi preso e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil para as providências cabíveis.