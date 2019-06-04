Campus Jardim do IFMS abre processo de licitação para Cantina

Foi publicado no Diário Oficial da União desta terça-feira, 04/06, a abertura do processo de licitação para concessão administrativa de uso de área física para cantina escolar do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) - Campus Jardim.

A exploração do espaço será para a instalação de trailer fixo, tipo container ou food truck, dentro do campus, em uma área de aproximadamente 24 m².

A entrega das propostas poderá ser realizada a partir de amanhã (05/06) no site www.comprasnet.gov.br. O processo ocorrerá através de pregão eletrônico n. 01/2019 - UASG 155850 e a abertura das propostas será no dia 01/07, às 9h30.

De acordo com o Diretor de Administração do IFMS Campus Jardim, Guilherme Galício, os comerciantes e empresários da região de Jardim que desejem participar do processo mas tem alguma dúvida ou receio, podem procurar o IFMS. "Estamos a disposição para esclarecimentos da população. Temos muito interesse que estes comerciantes participem e aproveitem a oportunidade de se capacitar para estes processos". Ele ainda completa a informação de que quanto mais pessoas participarem, maiores as chances de beneficiar os principais interessados, que são os estudantes da instituição de ensino.

Para mais informações, o telefone é o 3209-0213 com Guilherme Galício ou através do e-mail dirad.jd@ifms.edu.br.