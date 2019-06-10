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Motorista tenta escapar da polícia com carro roubado e destrói veículo

A apreensão ocorreu durante uma abordagem do bloqueio policial para fiscalização na região de Jardim.

Thailla Torres

Publicado em 10/06/2019 às 14:00

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Policiais do Departamento de Operações de Fronteira (DOF) apreenderam um carro Fiat Bravo Essence Dual, próximo a Jardim, que havia sido roubado em Minas Gerais. O motorista tentou escapar de bloqueio policial, mas conseguiu fugir abandonando o carro completamente destruído.

A apreensão ocorreu durante uma abordagem do bloqueio policial para fiscalização na região de Jardim. De acordo com a  polícia, a equipe foi avisada que um veículo que seguia no sentido Jardim/Porto Murtinho realizou uma manobra brusca e retornou, em alta velocidade.

A polícia iniciou perseguição durante 25 quilômetros, O motorista do veículo capotou, mas conseguiu fugir pelo matagal às margens da rodovia e não foi localizado.

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