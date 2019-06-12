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Jardim recebe 19 municípios para disputa dos Jogos Escolares da Juventude de Handebol

Renan Nucci

Publicado em 12/06/2019 às 07:06

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Delegações de 19 municípios do Estado embarcam para mais uma Etapa dos Jogos Escolares da Juventude de Mato Grosso do Sul. Cerca de 400 pessoas (atletas, técnicos, arbitragem e organização) estarão participando da fase do handebol de 12 a 14 anos na cidade de Jardim, município localizado a 237 km da Capital.

A abertura do maior evento escolar do MS, aconteceu ontem (11) às 19h30 no Ginásio Municipal de Esportes de Jardim – Ticão (Rua Jardim Aeroporto S/N – Jardim – MS). Os alunos-atletas de Água Clara, Amambai, Anastácio, Aquidauana, Bela Vista, Campo Grande, Chapadão do Sul, Corumbá, Coxim, Dourados, Ivinhema, Paranaíba, Ponta Porã, Rio Brilhante, São Gabriel, Sonora, Três Lagoas, Vicentina e Jardim participarão do tradicional desfile representando suas escolas e cidades. Na ocasião ainda haverá, acendimento da pira olímpica, juramento dos atletas e apresentações culturais.

O Governador Reinaldo Azambuja, destacou a importância da realização do evento esportivo para promoção das políticas públicas sociais.

“O Governo de Mato Grosso do Sul tem compromisso com as pessoas e com políticas que promovam o bem-estar para toda população. Gastamos menos com o Governo para investir mais nas pessoas, essa proposta já consolidou na nossa gestão e se fortalece para os próximos anos. Enxergamos no Esporte e no Lazer pilares importantes que alcançam toda população. Por meio dessas atividades unimos povos e gerações”.

“Nas parcerias feitas pela FUNDESPORTE com prefeituras municipais, secretaria de Estado de Educação e federações esportivas, conseguimos implementar, reformular e melhorar os Jogos Escolares da Juventude de MS, sempre com o objetivo de fortalecer e expandir o evento que reúne toda nação estudantil sul-mato-grossense. A cada ano, novos participantes se inscrevem para a competição, demonstrando sua importância e tornando o evento em um dos mais emblemáticos do Estado. Trabalhamos na construção de uma nova geração, com dignidade e com a garantia da cidadania”, finalizou.

As delegações que se deslocam para Jardim, ficarão hospedadas em 9 hotéis distribuídos entre a cidade anfitriã e Guia Lopes. De acordo com o responsável pela estrutura dos jogos, praticamente 90% da rede hoteleira está empregada, durante o evento.

Os atletas também poderão aproveitar o refeitório e Centro de Convivências montado no Sindicato Rural de Jardim (Rodovia Vital Brasil, Km 5 – saída para Porto Murtinho).

Gincanas, brincadeiras, quadrilhas, apresentações culturais, ações solidárias e várias outras atividades estão na programação dos Jogos. Confira no boletim informativo dos Jogos Escolares da Juventude de MS.

O prefeito de Jardim, Guilherme Monteiro desejou boa estada para os mais de 380 jovens atletas que estarão participando da Etapa do handebol.

“Desejamos as boas vindas, boa competição e estada. Que desfrutem de nossa cidade com alegria e tranquilidade, que façam bons jogos e sejam competidores leais e dedicados. Este é um evento de destaque no calendário esportivo estadual. O esporte na sua base, além de educacional, ele traz conhecimento de vida, de união, de parceria, de poder físico. Por isso a educação é composta também de esporte. Investimos no esporte como disciplina de educação. O esporte tira crianças e adolescentes dos segmentos negativos para promover o caminho do bem, e por isso tem a capacidade de mudar o destino das pessoas”.

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