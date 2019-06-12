Jardim recebe 19 municípios para disputa dos Jogos Escolares da Juventude de Handebol

Delegações de 19 municípios do Estado embarcam para mais uma Etapa dos Jogos Escolares da Juventude de Mato Grosso do Sul. Cerca de 400 pessoas (atletas, técnicos, arbitragem e organização) estarão participando da fase do handebol de 12 a 14 anos na cidade de Jardim, município localizado a 237 km da Capital.

A abertura do maior evento escolar do MS, aconteceu ontem (11) às 19h30 no Ginásio Municipal de Esportes de Jardim – Ticão (Rua Jardim Aeroporto S/N – Jardim – MS). Os alunos-atletas de Água Clara, Amambai, Anastácio, Aquidauana, Bela Vista, Campo Grande, Chapadão do Sul, Corumbá, Coxim, Dourados, Ivinhema, Paranaíba, Ponta Porã, Rio Brilhante, São Gabriel, Sonora, Três Lagoas, Vicentina e Jardim participarão do tradicional desfile representando suas escolas e cidades. Na ocasião ainda haverá, acendimento da pira olímpica, juramento dos atletas e apresentações culturais.

O Governador Reinaldo Azambuja, destacou a importância da realização do evento esportivo para promoção das políticas públicas sociais.

“O Governo de Mato Grosso do Sul tem compromisso com as pessoas e com políticas que promovam o bem-estar para toda população. Gastamos menos com o Governo para investir mais nas pessoas, essa proposta já consolidou na nossa gestão e se fortalece para os próximos anos. Enxergamos no Esporte e no Lazer pilares importantes que alcançam toda população. Por meio dessas atividades unimos povos e gerações”.

“Nas parcerias feitas pela FUNDESPORTE com prefeituras municipais, secretaria de Estado de Educação e federações esportivas, conseguimos implementar, reformular e melhorar os Jogos Escolares da Juventude de MS, sempre com o objetivo de fortalecer e expandir o evento que reúne toda nação estudantil sul-mato-grossense. A cada ano, novos participantes se inscrevem para a competição, demonstrando sua importância e tornando o evento em um dos mais emblemáticos do Estado. Trabalhamos na construção de uma nova geração, com dignidade e com a garantia da cidadania”, finalizou.

As delegações que se deslocam para Jardim, ficarão hospedadas em 9 hotéis distribuídos entre a cidade anfitriã e Guia Lopes. De acordo com o responsável pela estrutura dos jogos, praticamente 90% da rede hoteleira está empregada, durante o evento.

Os atletas também poderão aproveitar o refeitório e Centro de Convivências montado no Sindicato Rural de Jardim (Rodovia Vital Brasil, Km 5 – saída para Porto Murtinho).

Gincanas, brincadeiras, quadrilhas, apresentações culturais, ações solidárias e várias outras atividades estão na programação dos Jogos. Confira no boletim informativo dos Jogos Escolares da Juventude de MS.

O prefeito de Jardim, Guilherme Monteiro desejou boa estada para os mais de 380 jovens atletas que estarão participando da Etapa do handebol.

“Desejamos as boas vindas, boa competição e estada. Que desfrutem de nossa cidade com alegria e tranquilidade, que façam bons jogos e sejam competidores leais e dedicados. Este é um evento de destaque no calendário esportivo estadual. O esporte na sua base, além de educacional, ele traz conhecimento de vida, de união, de parceria, de poder físico. Por isso a educação é composta também de esporte. Investimos no esporte como disciplina de educação. O esporte tira crianças e adolescentes dos segmentos negativos para promover o caminho do bem, e por isso tem a capacidade de mudar o destino das pessoas”.