Paróquia realiza neste sábado jantar dançante do Dia dos Namorados, em Aquidauana

A Paróquia Nossa Senhora da Conceição, da Diocese de Jardim, realiza neste sábado (15), em Aquidauana, Jantar Dançante em alusão ao Dia dos Namorados, celebrado na última quarta-feira, dia 12 de junho.

O evento tem início a partir das 20h30, nas dependências da Loja Maçônica Conquista e Integração. O valor é de R$ 45 por pessoa (bebidas à parte). A animação é por conta do grupo Soneto de Luar.