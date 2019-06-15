Paróquia realiza neste sábado jantar dançante do Dia dos Namorados, em Aquidauana

Aquidauana
A Paróquia Nossa Senhora da Conceição, da Diocese de Jardim, realiza neste sábado (15), em Aquidauana, Jantar Dançante em alusão ao Dia dos Namorados, celebrado na última quarta-feira, dia 12 de junho.
O evento tem início a partir das 20h30, nas dependências da Loja Maçônica Conquista e Integração. O valor é de R$ 45 por pessoa (bebidas à parte). A animação é por conta do grupo Soneto de Luar.
Polícia
Ele ameaçou esposa com uma faca
LUTO
Ele estava internado na capital e morreu nesta terça-feira; cerimônia de despedida acontece na capela do Cemitério Memorial Park
INFRAESTRUTURA
Trecho próximo à passagem de nível apresentava afundamento após as chuvas; equipes do município e da Sanesul atuaram no reparo
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