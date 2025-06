Bioparque Pantanal realiza ações de educação ambiental

Divulgação

Organizadas pelo Núcleo de Educação Ambiental (NEA), as atividades destacaram os 5R’s da sustentabilidade: repensar, recusar, reduzir, reutilizar e reciclar. Por meio de ações práticas e educativas, o público foi convidado a refletir sobre a importância de pequenas mudanças no dia a dia para a preservação do meio ambiente.

No Dia Mundial do Meio Ambiente, 5 de junho, o Bioparque Pantanal promoveu uma programação especial dedicada à economia circular, com o objetivo de conscientizar os visitantes sobre consumo responsável e reaproveitamento de resíduos.

Entre as atrações, estiveram:

A apresentação de uma composteira doméstica, que mostrou como transformar resíduos orgânicos em adubo.

A contação da história “Vida de Pneu”, que trouxe uma abordagem lúdica sobre reaproveitamento de materiais.

A atividade interativa “Teia da Vida”, que estimulou a reflexão sobre o equilíbrio ecológico.

A intervenção artística “Mar de Xaraés”, voltada para a conscientização ambiental.

A observação de fungos decompositores ao microscópio, reforçando o papel da natureza na reciclagem da matéria orgânica.

As ações foram realizadas em horários específicos, às 10h e às 16h, para o público geral, além de atividades com grupos escolares agendados.

A diretora-geral do Bioparque, Maria Fernanda Balestieri, ressaltou que a educação ambiental é um dos pilares do empreendimento. “Queremos inspirar mudanças reais no cotidiano das pessoas, mostrando que, com criatividade, é possível transformar o que seria lixo em algo útil”, afirmou.

Todas as atividades seguiram os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU e a Agenda 2030, reafirmando o compromisso do Bioparque com a sustentabilidade.

