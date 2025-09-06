BNDES lança edital de R$ 6,3 milhões para restauração ecológica na Bacia do Rio Xingu

Fernando Frazão/Agência Brasi

Os projetos poderão atuar em Unidades de Conservação, Áreas de Preservação Permanente (APP), Reservas Legais (RL) em imóveis rurais de até quatro módulos fiscais, assentamentos de reforma agrária, além de territórios indígenas, quilombolas e outras comunidades tradicionais. O engajamento das comunidades locais é considerado prioridade. O prazo para apresentação das propostas vai até 18h do dia 7 de novembro.

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) lançou nesta sexta-feira (5), Dia da Amazônia, o edital Bacia do Rio Xingu 2, com até R$ 6,3 milhões disponíveis para apoiar projetos de restauração ecológica. Os recursos são provenientes do Fundo Socioambiental do BNDES e de parceiros privados: Grupo Energisa, Norte Energia S/A e Fundo Vale. A meta é apoiar até seis projetos na região.

Segundo o presidente do BNDES, Aloizio Mercadante, “o lançamento do edital no Dia da Amazônia reforça o protagonismo do banco no fomento de um novo modelo de desenvolvimento econômico e socioambiental. Combinando recursos públicos e privados, podemos recuperar a vegetação nativa e gerar emprego e renda para as comunidades”.

Floresta Viva

O programa Floresta Viva busca formar parcerias para apoiar projetos de restauração ecológica em diversos biomas brasileiros, incluindo o plantio de espécies nativas e sistemas agroflorestais (SAFs). Até agora, foram mobilizados cerca de R$ 460 milhões, metade proveniente do Fundo Socioambiental do BNDES e o restante de parceiros públicos e privados.

O Fundo Brasileiro para a Biodiversidade (Funbio) atua como parceiro gestor, organizando os editais e recebendo os recursos para repassá-los aos projetos selecionados. O superintendente de programas do Funbio, Manoel Serrão, ressalta: “Ao financiar e capacitar projetos locais, não estamos apenas plantando árvores; estamos fortalecendo toda a cadeia da restauração – desde coletores de sementes nativas até as comunidades que farão a floresta voltar a crescer.”

A Bacia do Rio Xingu

O rio Xingu tem cerca de 1,9 mil quilômetros, nascendo no Cerrado e atravessando a Floresta Amazônica até desaguar no rio Amazonas. Sua bacia abrange aproximadamente 53 milhões de hectares, englobando cerca de 50 municípios em Mato Grosso e Pará, além de diversas Terras Indígenas e Unidades de Conservação.

O primeiro edital do Floresta Viva para a Bacia do Rio Xingu foi lançado em 2023, selecionando quatro projetos com R$ 20,3 milhões. O novo edital pretende aplicar os R$ 6,3 milhões remanescentes.

Segundo a diretora Socioambiental do BNDES, Tereza Campello, “priorizamos projetos que incluam capacitação dos proponentes e fortalecimento das cadeias produtivas. No mínimo, 50% dos recursos de cada proposta devem ser destinados à restauração ecológica”.

