Confirmado: tremor de terra em Bonito foi mesmo um terremoto

Terremoto em Bonito, município considerado o principal destino do ecoturismo mundial / Foto: Fernando Peres

O centro de Sismologia da Universidade de São Paulo (USP) confirmou que o tremor de terra ocorrido na manhã da última terça-feira, em Bonito/MS, foi um terremoto. A população sentiu e ficou em dúvida se poderia ser decorrente das explosões de mineradora para extrair o calcário.

O terremoto teve magnitude de 1.7 MLv (Magnitude Local vertical) e foi sentido tanto na área urbana quanto na área rural. A especialista no assunto e professora da Faculdade de Engenharia, Arquitetura e Urbanismo e Geografia da UFMS (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul), Edna Maria Facincani, também confirmou o terremoto e explicou a diferença com o sismo por detonação.

Epicentro do terremoto em Bonito, ocorrido na manhã da última terça-feira, mostra 1.7 MLv e foi sentido pela população

“A propagação da onda no sismograma é diferente. Quando é de detonação e quando é de sismo. Esse não é por detonação. Esse é sismo mesmo”, disse. Já é o décimo tremor de terra, este ano, em Mato Grosso do Sul e o segundo no município de Bonito. O primeiro dia 19 de abril.

Os tremores anteriores foram em Sonora, Miranda, Rio Negro, Ponta Porã e Corumbá.

Detalhes do terremoto registrado pelo Centro de Sociologia da USP, como o décimo ja ocorrido em Mato Grosso do Sul

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!