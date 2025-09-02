Deputado defende sustentabilidade e anuncia audiência pública na ALEMS

Renato Câmara é o presidente da Comissão de Ambiente e Desenvolvimento Sustentável / Divulgação

O deputado Renato Câmara (MDB), presidente da Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS), destacou nesta terça-feira (2) a importância de ações integradas para fortalecer a sustentabilidade no Estado.

Em discurso na tribuna, o parlamentar relatou sua participação no I Fórum MS de Sustentabilidade, promovido pela organização social DuBem, e elogiou iniciativas como o programa Lixo Zero, projetos de reciclagem e ações de recuperação de nascentes desenvolvidas por empresas e instituições, entre elas o Hospital São Julião.

Segundo ele, o tema exige união de esforços. “A sustentabilidade precisa ser vista de forma conectada, unindo todos os segmentos da sociedade. Pequenas ações individuais, como separar o lixo em casa, fazem parte de um todo maior e geram impacto positivo coletivo”, afirmou.

Renato Câmara também reforçou a necessidade de ampliar a conscientização ambiental. “Não se trata de apontar culpados pelas mudanças climáticas, mas de refletir sobre o que cada um pode fazer no dia a dia. A educação ambiental tem conquistado cada vez mais espaço e deve ser estimulada”, destacou.

