02 de Setembro de 2025 • 17:22

Meio ambiente

Deputado defende sustentabilidade e anuncia audiência pública na ALEMS

"A educação ambiental tem conquistado cada vez mais espaço e deve ser estimulada", destacou Câmara

Redação

Publicado em 02/09/2025 às 15:01

Renato Câmara é o presidente da Comissão de Ambiente e Desenvolvimento Sustentável / Divulgação

O deputado Renato Câmara (MDB), presidente da Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS), destacou nesta terça-feira (2) a importância de ações integradas para fortalecer a sustentabilidade no Estado.

Em discurso na tribuna, o parlamentar relatou sua participação no I Fórum MS de Sustentabilidade, promovido pela organização social DuBem, e elogiou iniciativas como o programa Lixo Zero, projetos de reciclagem e ações de recuperação de nascentes desenvolvidas por empresas e instituições, entre elas o Hospital São Julião.

Segundo ele, o tema exige união de esforços. “A sustentabilidade precisa ser vista de forma conectada, unindo todos os segmentos da sociedade. Pequenas ações individuais, como separar o lixo em casa, fazem parte de um todo maior e geram impacto positivo coletivo”, afirmou.

Renato Câmara também reforçou a necessidade de ampliar a conscientização ambiental. “Não se trata de apontar culpados pelas mudanças climáticas, mas de refletir sobre o que cada um pode fazer no dia a dia. A educação ambiental tem conquistado cada vez mais espaço e deve ser estimulada”, destacou.

Geral

Corumbá abre cadastramento para o Minha Casa Minha Vida

Inscrições vão até 30 de setembro para famílias interessadas em unidades nos Residenciais dos Ipês I e II

Geral

Aquidauana oficializa permuta histórica entre SIMPRECAM e Pestalozzi

Acordo aguardado há 12 anos permitirá expansão no atendimento da Pestalozzi

Entre em nosso grupo