14 de Setembro de 2025 • 14:23

Meio Ambiente

Distrito de Palmeiras realiza 2º plantio de mudas com crianças da escola Nero Menezes

Ação acontece nesta sexta-feira (19) em celebração ao Dia da Árvore, comemorado em 21 de setembro

Redação

Publicado em 14/09/2025 às 08:05

Ilustrativa

O distrito de Palmeiras, em Mato Grosso do Sul, será palco de uma ação especial de educação ambiental nesta sexta-feira (19). Alunos do Pré I da Escola Nero Menezes participam do 2º plantio de mudas, atividade que antecipa as comemorações do Dia da Árvore, celebrado no próximo domingo (21).

A iniciativa tem como objetivo conscientizar as crianças sobre a importância da preservação ambiental e estimular o cuidado com a natureza desde cedo. Além do caráter educativo, o plantio contribui para o fortalecimento da arborização local, promovendo mais sombra, qualidade do ar e equilíbrio ambiental para a comunidade.

O evento reforça a ideia de que pequenas ações coletivas podem gerar grandes impactos para um futuro sustentável. "É um gesto simples, mas com grande significado: plantar hoje para colhermos um planeta melhor amanhã", destacaram os organizadores.

Turismo

MS e Pantanal ganham destaque no 1º Fórum Brasileiro de Turismo Responsável

O Fórum reuniu mais de 200 participantes em quatro dias de palestras, workshops, feira cultural, visita técnica e premiação

Segurança

Concurso da Polícia Civil reúne mais de 21 mil candidatos neste domingo em Campo Grande

Prova objetiva oferece 400 vagas para investigador e escrivão; portões abrem ao meio-dia

