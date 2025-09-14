Distrito de Palmeiras realiza 2º plantio de mudas com crianças da escola Nero Menezes

Ilustrativa

O distrito de Palmeiras, em Mato Grosso do Sul, será palco de uma ação especial de educação ambiental nesta sexta-feira (19). Alunos do Pré I da Escola Nero Menezes participam do 2º plantio de mudas, atividade que antecipa as comemorações do Dia da Árvore, celebrado no próximo domingo (21).

A iniciativa tem como objetivo conscientizar as crianças sobre a importância da preservação ambiental e estimular o cuidado com a natureza desde cedo. Além do caráter educativo, o plantio contribui para o fortalecimento da arborização local, promovendo mais sombra, qualidade do ar e equilíbrio ambiental para a comunidade.

O evento reforça a ideia de que pequenas ações coletivas podem gerar grandes impactos para um futuro sustentável. "É um gesto simples, mas com grande significado: plantar hoje para colhermos um planeta melhor amanhã", destacaram os organizadores.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!