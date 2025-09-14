Distrito de Palmeiras realiza 2º plantio de mudas com crianças da escola Nero Menezes

Ação acontece nesta sexta-feira (19) em celebração ao Dia da Árvore, comemorado em 21 de setembro
O distrito de Palmeiras, em Mato Grosso do Sul, será palco de uma ação especial de educação ambiental nesta sexta-feira (19). Alunos do Pré I da Escola Nero Menezes participam do 2º plantio de mudas, atividade que antecipa as comemorações do Dia da Árvore, celebrado no próximo domingo (21).
A iniciativa tem como objetivo conscientizar as crianças sobre a importância da preservação ambiental e estimular o cuidado com a natureza desde cedo. Além do caráter educativo, o plantio contribui para o fortalecimento da arborização local, promovendo mais sombra, qualidade do ar e equilíbrio ambiental para a comunidade.
O evento reforça a ideia de que pequenas ações coletivas podem gerar grandes impactos para um futuro sustentável. "É um gesto simples, mas com grande significado: plantar hoje para colhermos um planeta melhor amanhã", destacaram os organizadores.
