Duelo de Gigantes: Sucuri Ã© flagrada dominando jacarÃ© no Rio Miranda

Um registro impressionante capturado pelos pescadores Edna e Rodrigo parou as redes sociais e chamou a atenção de biólogos nesta semana. Em um flagrante raro da vida selvagem no Pantanal de Mato Grosso do Sul, uma sucuri de grandes proporções foi filmada enquanto imobilizava um jacaré nas águas do Rio Miranda.

Embora assustador para muitos, o registro é considerado valioso para o monitoramento da fauna local, reforçando a importância da preservação do bioma. A pergunta que fica entre os internautas que assistiram ao vídeo é uma só: você teria coragem de chegar tão perto para registrar essa cena?