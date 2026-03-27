Acessibilidade

27 de MarÃ§o de 2026 • 13:35

Buscar

Ãšltimas notÃ­cias
X
Pantanal

Duelo de Gigantes: Sucuri Ã© flagrada dominando jacarÃ© no Rio Miranda

Registro feito por pescadores mostra o momento exato da luta pela sobrevivÃªncia e a forÃ§a da constriÃ§Ã£o da maior serpente do Brasil em Mato Grosso do Sul.

Felipe Benitez

Publicado em 27/03/2026 Ã s 10:37

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Um registro impressionante capturado pelos pescadores Edna e Rodrigo parou as redes sociais e chamou a atenção de biólogos nesta semana. Em um flagrante raro da vida selvagem no Pantanal de Mato Grosso do Sul, uma sucuri de grandes proporções foi filmada enquanto imobilizava um jacaré nas águas do Rio Miranda.

Embora assustador para muitos, o registro é considerado valioso para o monitoramento da fauna local, reforçando a importância da preservação do bioma. A pergunta que fica entre os internautas que assistiram ao vídeo é uma só: você teria coragem de chegar tão perto para registrar essa cena?

Leia TambÃ©m

â€¢ Idosa Ã© resgatada de helicÃ³ptero no Pantanal apÃ³s queda

â€¢ COP 15 reÃºne autoridades para discutir financiamento para o Pantanal

â€¢ Aberta seleÃ§Ã£o para Pantanal Film Festival, Feira da MÃºsica do CampÃ£o e MS Geek

Publicidade

Deixe a sua opiniÃ£o

VEJA TAMBÃ‰M

Publicidade

ÃšLTIMAS

Plantio

Escola estadual recebe apoio para cultivo de hortaliÃ§as em Aquidauana

A escola desenvolve um projeto de horta com o cultivo de hortaliÃ§as como alface, couve, rÃºcula, cebolinha, coentro, pimentÃ£o, tomate cereja e tomate salada

Cidade

MutirÃ£o Cidade Limpa comeÃ§a pela Vila Pinheiro em Aquidauana

As equipes executam serviÃ§os de limpeza urbana, com retirada de lixo, galhos e entulhos. Participam da aÃ§Ã£o servidores das Secretarias Municipais de ServiÃ§os Urbanos e Rurais e de SaÃºde e Saneamento

Editorias

Cidades Social Informe PublicitÃ¡rio 25Âº Rally dos SertÃµes Geral PolÃ­tica Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana AnastÃ¡cio Bonito CorumbÃ¡ Campo Grande Entrevistas Economia Internacional EducaÃ§Ã£o Cultura CiÃªncia Entretenimento VocÃª RepÃ³rter SaÃºde Brasil

Colunistas

Ronaldo RÃ©gis Fernando da Silva Batista Alirio Vilassanti Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo CrÃ´nicas Carlos Frederico Ruben FigueirÃ³ de Oliveira Diversos

ServiÃ§os

Galeria de Fotos Guia Cidade VÃ­deos

Sobre

Contato Sobre nÃ³s Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

NotÃ­cias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro RodapÃ©

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

Â©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo