Duelo de Gigantes: Sucuri Ã© flagrada dominando jacarÃ© no Rio Miranda

Registro feito por pescadores mostra o momento exato da luta pela sobrevivÃªncia e a forÃ§a da constriÃ§Ã£o da maior serpente do Brasil em Mato Grosso do Sul.
Um registro impressionante capturado pelos pescadores Edna e Rodrigo parou as redes sociais e chamou a atenção de biólogos nesta semana. Em um flagrante raro da vida selvagem no Pantanal de Mato Grosso do Sul, uma sucuri de grandes proporções foi filmada enquanto imobilizava um jacaré nas águas do Rio Miranda.
Embora assustador para muitos, o registro é considerado valioso para o monitoramento da fauna local, reforçando a importância da preservação do bioma. A pergunta que fica entre os internautas que assistiram ao vídeo é uma só: você teria coragem de chegar tão perto para registrar essa cena?
Plantio
A escola desenvolve um projeto de horta com o cultivo de hortaliÃ§as como alface, couve, rÃºcula, cebolinha, coentro, pimentÃ£o, tomate cereja e tomate salada
Cidade
As equipes executam serviÃ§os de limpeza urbana, com retirada de lixo, galhos e entulhos. Participam da aÃ§Ã£o servidores das Secretarias Municipais de ServiÃ§os Urbanos e Rurais e de SaÃºde e Saneamento
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