Fenômeno da ictiofauana com alevinos impressiona as pessoas no Rio Miranda

Ponte sobre o Rio Miranda, na altura do KM 21, é o local onde foram registradas imagens de alevinos subindo / Foto Fundação de Turismo MS

As imagens de milhares de alevinos subindo o Rio Miranda, foram capturadas por uma pessoa que ficou encantada, gravou um vídeo e distribuiu pelo whatsapp. O Jornal O Pantaneiro conversou com o professor José Rimoli, da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul-Campus Aquidauana, e ele explicou o fenômeno.

“É resultado da Piracema. Alevinos, pós-eclosão, subindo o Rio Miranda. Muito bonito”, disse. No período da Piracema, de novembro a março, “os peixes subiram, reproduziram, e agora é um período dos alevinos se espalharem, em direção à montante e à foz, e aos rios afluentes”, complementou o professor.