Governador destaca preservação do Pantanal em evento nacional sobre clima

O governador de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel, participou na terça-feira (8) do evento CNN Talks: COP30 – Resiliência Climática: Regulação e Financiamento, realizado em Brasília. Durante sua fala, ele destacou as políticas de preservação no Pantanal e o compromisso do Estado em neutralizar as emissões de carbono na produção agropecuária e industrial até 2030.



Riedel afirmou que o Estado mantém 83% do território do Pantanal preservado e desenvolve ações para proteger a biodiversidade local. Segundo ele, essas iniciativas ocorrem de forma integrada ao desenvolvimento econômico, com investimentos em setores como celulose, bioenergia, suinocultura e avicultura, acompanhados de programas de incentivo para produção mais sustentável.



O governador também mencionou que Mato Grosso do Sul já implementa a transição de áreas degradadas para áreas de maior produtividade no Cerrado, reforçando a estratégia de aliar ciência e conservação ambiental.



O evento, promovido em parceria entre a CNN Brasil e a Agência iNFRA, faz parte da preparação para a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP30), que ocorrerá em novembro, em Belém (PA). A programação reuniu autoridades, representantes de agências reguladoras, especialistas e lideranças empresariais, para discutir infraestrutura, clima e o papel regulatório no enfrentamento das mudanças climáticas.



Riedel afirmou que o Estado tem condições de contribuir para o debate nacional e internacional por meio de sua experiência na preservação de biomas como o Pantanal e na meta de se tornar carbono neutro até 2030, estratégia que, segundo ele, é “ousada e factível”.

