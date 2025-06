Jaguatirica é resgatada no quintal de residência em MS

Divulgação PMA

Na manhã desta segunda-feira (23), uma jaguatirica surpreendeu moradores do bairro Jardim Félix, em Aparecida do Taboado, ao aparecer no quintal de uma residência. A Polícia Militar Ambiental (PMA) foi acionada e realizou o resgate do animal de forma segura e sem a necessidade de sedação.

Segundo a PMA, o felino foi encontrado em boas condições físicas e sem sinais de ferimentos ou estresse. Após a contenção com técnicas adequadas, a jaguatirica foi devolvida ao seu habitat natural, em uma área de mata distante da zona urbana do município, que fica a 457 quilômetros de Campo Grande.