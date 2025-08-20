Julho tem menor área queimada dos últimos sete anos

Marcelo Camargo/Agência Brasil

Apesar da queda, especialistas alertam que ainda é cedo para confirmar uma mudança de tendência. “Essa redução pode estar associada a diferentes fatores, como o retorno das chuvas em algumas regiões, especialmente na Amazônia, a intensificação da fiscalização em áreas críticas e até maior cautela no uso do fogo após os prejuízos registrados em anos anteriores”, explica Vera Arruda, coordenadora técnica do MapBiomas Fogo.

O Brasil registrou em julho de 2025 a menor área queimada para o mês desde o início da série histórica do Monitor do Fogo do MapBiomas, em 2019. Foram consumidos 748 mil hectares, uma redução de 40% em relação ao mesmo período de 2024.

Vegetação mais atingida

A maior parte da área queimada em julho (76,5%) correspondeu à vegetação nativa, enquanto áreas agropecuárias e pastagens representaram 14,3%.

O tipo de vegetação mais afetado foi a formação savânica, típica do Cerrado, que respondeu por 36% da área total atingida.

Biomas

Entre os biomas, o Cerrado concentrou a maior perda, com 571 mil hectares queimados no mês. Na sequência aparecem:

Amazônia: 143 mil hectares

Mata Atlântica: 24,4 mil hectares

Caatinga: 6,8 mil hectares

Pantanal: 1.272 hectares

Pampa: 1.277 hectares

No ranking dos estados, o Tocantins liderou com 203 mil hectares, seguido por Mato Grosso (126 mil hectares) e Maranhão (121 mil hectares). Os municípios mais afetados foram Lagoa da Confusão (TO), com 52,6 mil hectares, Mirador (MA), com 38,5 mil hectares, e Formoso do Araguaia (TO), com 34,8 mil hectares.

Segundo Vera Arruda, o início da estação seca no Cerrado representa o momento mais crítico. “O acúmulo de material combustível seco aumenta o risco de grandes incêndios. É justamente nesse período que as ações de prevenção precisam ser reforçadas, já que a maior parte das fontes de ignição tem origem humana”, destaca.

Acumulado do ano

Entre janeiro e julho de 2025, o Brasil já contabiliza 2,45 milhões de hectares queimados, número 59% menor que no mesmo período de 2024.

O Cerrado novamente lidera o acumulado, concentrando metade de toda a área incendiada no país: 1,2 milhão de hectares. No período, a vegetação nativa também foi a mais impactada, representando 75% das áreas queimadas.

Entre os estados, os mais afetados desde janeiro foram Tocantins (467 mil hectares), Roraima (426,6 mil hectares) e Maranhão (329,7 mil hectares).

