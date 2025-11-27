MPMS e PRF articulam ações contra crimes ambientais em Terenos

Divulgação/ MPMS

A 1ª Promotoria de Justiça de Terenos recebeu, nesta terça-feira (25), representantes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) que integram o Grupo de Enfrentamento aos Crimes Ambientais (Gecam/PRF). O encontro teve como foco fortalecer a cooperação entre as instituições para ampliar a fiscalização e o combate a crimes ambientais no município e na região.



Durante a reunião, foram discutidas estratégias para aprimorar o acompanhamento de ocorrências ambientais, ampliar a troca de informações e aperfeiçoar os fluxos de trabalho conjuntos. O Promotor de Justiça Eduardo de Araújo Portes Guedes destacou que a aproximação entre MPMS e PRF é essencial para resultados mais eficientes na proteção do meio ambiente.



O promotor também ressaltou o papel do Ministério Público na responsabilização de infratores, tanto na esfera criminal quanto civil, incluindo investigações e ações de reparação de danos. A integração com a PRF, segundo ele, fortalece a atuação em casos como transporte irregular de madeira e animais silvestres.



Os representantes da PRF afirmaram que o principal objetivo da visita foi alinhar ações com o MPMS e consolidar parcerias que aumentem a eficácia na identificação e repressão de crimes ambientais. O Gecam/PRF atua de forma especializada no monitoramento das rodovias e no enfrentamento de ilícitos ambientais em Mato Grosso do Sul.

