MS é destaque e exemplo no Fórum LIDE COP 30

Saul Schramm/Secom

Durante a abertura do fórum, o governador Eduardo Riedel ressaltou o compromisso do Estado com uma agenda que alia crescimento econômico à sustentabilidade, segurança alimentar e transição energética. Ele destacou que essa trajetória exige não apenas o engajamento do setor privado, mas também uma governança multissetorial que envolva diretamente os municípios. Para Riedel, o Mato Grosso do Sul tem se consolidado como referência ao integrar esses pilares ao seu modelo de desenvolvimento.

O estado de Mato Grosso do Sul foi protagonista na abertura do Fórum LIDE – COP30, realizado nesta quinta-feira (30) em Bonito, município conhecido nacionalmente por sua vocação ao ecoturismo e por ser exemplo de equilíbrio entre preservação ambiental e desenvolvimento econômico. O evento reúne autoridades, especialistas e líderes empresariais para discutir o futuro sustentável do Brasil, antecipando os principais temas que estarão em pauta na COP30, marcada para novembro em Belém (PA).

As ações do governo estadual voltadas à proteção ambiental, como a Lei do Pantanal, foram mencionadas como exemplo de políticas públicas que conciliam produção e conservação. O reconhecimento partiu de importantes figuras nacionais, como o governador do Pará, Helder Barbalho – anfitrião da próxima COP –, que elogiou o modelo sul-mato-grossense por conseguir preservar o bioma pantaneiro sem abrir mão do agronegócio e da geração de empregos. Segundo ele, o Pantanal, assim como a Amazônia, atrai os olhares do mundo e deve servir como vitrine de desenvolvimento sustentável.

O ex-governador de São Paulo e fundador do LIDE, João Doria, também exaltou a liderança de Riedel. Durante seu discurso, elogiou a atuação do gestor sul-mato-grossense, classificando-o como um exemplo de ética, eficiência e inovação na política pública brasileira.

A programação do fórum contou com a presença de mais de cem lideranças e foi organizada em três grandes painéis temáticos. Pela manhã, os debates giraram em torno do equilíbrio entre desenvolvimento econômico e sustentabilidade, com a participação de nomes como Henrique Meirelles, ex-presidente do Banco Central, e Alexandre Bossi, presidente da SOS Pantanal. Os temas abordaram desde estratégias para conciliar preservação ambiental com crescimento até as oportunidades de negócios dentro da economia verde.

A escolha de Bonito como sede do evento teve forte carga simbólica. Reconhecida internacionalmente por sua beleza natural e gestão ambiental exemplar, a cidade representa o ideal de uma nova economia verde, onde turismo sustentável, políticas públicas eficazes e investimentos conscientes se encontram. O evento reforça o papel estratégico do Mato Grosso do Sul no debate climático, inserido em um contexto nacional que exige urgência e inovação para enfrentar os desafios das mudanças climáticas.

O Fórum LIDE – COP30 é promovido pelo LIDE – Grupo de Líderes Empresariais –, a maior rede de networking empresarial da América Latina. A edição de Bonito contou com apoio do Sistema FIEMS (Federação das Indústrias do Mato Grosso do Sul) e do Governo do Estado, reforçando a parceria entre poder público, iniciativa privada e sociedade civil na construção de soluções sustentáveis.

Fundado em 2003, o LIDE conecta empresas e lideranças em todo o mundo, fomentando o livre mercado, a inovação e o crescimento econômico. Com atuação em 34 setores estratégicos, a organização tem sede em São Paulo e escritórios nas Américas, Europa, Oriente Médio, Ásia, Oceania e África.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!