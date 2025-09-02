Pantanal é destaque em campanha global com a National Geographic

Bruno Rezende, Secom

Para colocar o Pantanal brasileiro em evidência, a Embratur realizou uma campanha fotográfica e de narrativa com a National Geographic CreativeWorks.

O objetivo da Agência é reforçar o produto de safári no Brasil e oferecer experiências realistas, em que os participantes possam explorar, por meio dos cinco sentidos, um safári no bioma, que é Patrimônio Natural Mundial da Unesco.

A campanha conta, ainda, com o apoio das Secretarias Estaduais de Turismo do Mato Grosso e do Mato Grosso do Sul e dos Sebraes Nacional e dos dois estados.

Na experiência, o Pantanal brasileiro assume o protagonismo em uma jornada inédita. Um dos mais prestigiados veículos de mídia e narrativa do mundo sobre natureza e viagens, a National Geographic CreativeWorks foi contratada pela Agência para embarcar em uma missão de capturar a riqueza natural e cultural do Pantanal Norte e Sul.

Intitulado 'Safári para os Sentidos', o projeto convida viajantes de todo o mundo a mergulharem na experiência sensorial do Pantanal.

O renomado fotógrafo de vida selvagem da National Geographic, Filipe DeAndrade, percorreu paisagens intocadas, rios sinuosos, planícies alagadas e fazendas históricas para criar conteúdo visual e audiovisual inspirador. Este material está publicado nas plataformas de mídia da National Geographic, posicionando o Brasil como um destino de natureza inigualável e experiências autênticas.

"O Pantanal oferece uma experiência sensorial única, onde natureza e cultura se entrelaçam como em poucos lugares na Terra. Esta colaboração inédita com a National Geographic CreativeWorks mostrará ao mundo um dos maiores tesouros do Brasil, fortalecendo a imagem do nosso país como um destino de natureza, cultura e sustentabilidade. O Pantanal é um Patrimônio da Humanidade — temos a missão de protegê-lo e compartilhá-lo. Nosso objetivo é posicionar o produto pantanal no mercado internacional para atrairmos mais turistas que queiram explorar nossa fauna e flora de maneira responsável, esse projeto irá inspirar viagens com propósito, evocar conexões emocionais com a beleza selvagem da região e fomentar a valorização da preservação do que temos de mais precioso", afirma o presidente da Embratur, Marcelo Freixo.

"Por meio do ‘Safári para os Sentidos’, esta campanha destacará as maravilhas naturais do Brasil de uma forma que ressoa profundamente com nosso público global", disse Nadine Heggie, Vice-Presidente de Parcerias de Mídia da National Geographic.

"Estamos entusiasmados em colaborar com a Embratur para destacar um dos ecossistemas mais notáveis do mundo através da lente da narrativa e da fotografia imersiva".

A colaboração com a National Geographic CreativeWorks e o acesso às plataformas de mídia da National Geographic e seus públicos é um movimento estratégico alinhado ao objetivo da Embratur de posicionar o Brasil como um líder global em turismo sustentável e de experiência.

Para a realização do projeto, a Embratur firmou parceria com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) dos estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul.

"O Mato Grosso do Sul está muito feliz em fazer parte desta campanha. É a oportunidade de mostrar ao mundo o bioma mais diverso do planeta, que tem mais de 80% de sua área total conservada. O Pantanal é um lugar maravilhoso para a prática da observação de aves, para a vida selvagem e para uma imersão na cultura pantaneira. Temos certeza de que isso vai fortalecer nossa imagem, nosso posicionamento e, com certeza, nos ajudar a aumentar o fluxo de um turismo qualificado, colocando o nome do Pantanal cada vez mais em evidência no cenário internacional", salientou o diretor-presidente da Fundação de Turismo do MS, Bruno Wendling.

A secretária adjunta de Turismo de Mato Grosso, Maria Letícia Costa, destacou que a campanha representa um passo decisivo na consolidação do Estado como destino turístico global.

"A aprovação desse projeto é um marco para o turismo de Mato Grosso. Estamos falando de uma ação estratégica, com alcance global, que vai posicionar o Pantanal como um dos principais destinos de vida selvagem do mundo. O conselho compreendeu a importância de investir na promoção qualificada, com parceiros que têm credibilidade internacional, como a Embratur e a National Geographic. Essa campanha faz parte de um plano estruturado, com pilares sólidos, que vão consolidar o Pantanal na rota do turismo internacional e gerar resultados reais para quem vive do turismo no Estado".

"Esta é uma grande ação que unifica o turismo dos estados de Mato Grosso do Sul e Mato Grosso, que promove o Pantanal brasileiro e, claro, fortalece a identidade de MS por conta das ações que já temos realizado nos últimos anos. Essa campanha vai dar uma baita visibilidade para os nossos destinos fortalece o nosso posicionamento de destino de natureza de vida selvagem e traz de fato luz aos nossos produtos. Tenho certeza que juntamente com a ação da Galeria Vist Brasil que vai acontecer em Nova lorque, vai nos dar a possibilidade de alcançar o mercado cada vez mais forte que a gente já tem trabalhado há muitos anos especialmente no mercado norte-americano e mercado europeu", destaca Wendling.

A terra da onça-pintada

O Pantanal abriga uma das maiores concentrações de vida selvagem das Américas, incluindo espécies icônicas como a onça-pintada, a arara-azul, o tamanduá-bandeira e o cervo-do-pantanal. Estima-se que o bioma hospede mais de 4.700 espécies de animais e plantas, incluindo aves, peixes, mamíferos, répteis e anfíbios.

Reconhecida pela UNESCO como Reserva da Biosfera e Sítio do Patrimônio Natural Mundial, a maior planície alagável tropical do mundo se estende pelos estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, cobrindo aproximadamente 250.000 quilômetros quadrados.

Além de sua importância ecológica, o Pantanal é um mosaico cultural moldado por comunidades ribeirinhas, indígenas e pantaneiras tradicionais que vivem em harmonia com a natureza. Suas paisagens em constante mudança — moldadas por ciclos de cheias e secas — oferecem um espetáculo visual que convida à contemplação, à aventura e ao turismo sustentável.

Oferecendo oportunidades inesquecíveis de imersão em sua rica biodiversidade e autenticidade cultural, o Pantanal se consolida cada vez mais como um dos destinos de ecoturismo mais extraordinários do mundo.

A experiência “Safári para os sentidos”

Cada passo do “Safári para os Sentidos” busca se transformar em uma imagem que só pode ser sentida presencialmente. A luz dourada filtrando através da névoa sobre a água, o olhar penetrante de uma onça-pintada na mata, o voo coreografias das araras. O som do vento dançando na vegetação, o assobio de um peão ou o silêncio eloquente dos amanheceres alagados.

O cheiro de terra molhada após a chuva, da fumaça de lenha saindo da churrasqueira, da fruta colhida diretamente da terra. O sabor do peixe fresco grelhado na beira do rio, os sabores reconfortantes de um café da manhã pantaneiro tradicional. A textura do couro curtido pelo sol, dos tecidos artesanais locais e o calor do sol na pele no final do dia.

O roteiro inclui locais icônicos do Pantanal Norte (Mato Grosso), como a lendária Estrada Parque Transpantaneira, o cenário deslumbrante de Barão de Melgaço e o majestoso Parque Estadual Encontro das Águas. A jornada continua para o sul, em Mato Grosso do Sul, destacando a cultura pantaneira, as iniciativas de conservação lideradas pela comunidade e a natureza preservada da Serra do Amolar.

Resultados do projeto

A jornada resultará em duas galerias de fotos exclusivas para o site da National Geographic, uma série de publicações no Instagram com as melhores imagens legendadas pelo fotógrafo e uma coleção de Reels imersivos que capturam a experiência sensorial completa do “Safári para os Sentidos”. O conteúdo também destacará a hospitalidade local, a culinária pantaneira e a relação harmoniosa da região entre as pessoas e a natureza.

Adicionalmente, o projeto será apresentado nos Guias de Destino da National Geographic, com uma seção especial e um link dedicado destacando o Brasil e o Pantanal — expandindo ainda mais o alcance global da campanha.

Mais do que uma viagem, esta missão é um convite para despertar os sentidos e se reconectar com o mundo natural. O Pantanal não será apenas visto — será sentido, vivido e saboreado. E através do storytelling da National Geographic CreativeWorks, o Brasil será revelado ao mundo com a profundidade e a beleza que apenas a natureza pode verdadeiramente expressar.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:



Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @jornalopantaneiro

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!