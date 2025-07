Pantanal Tech destaca ações contra queimadas e fortalece brigadas

Incêndios Florestais: Tecnologias para Manejo, Combate e Atuação das Brigadas Voluntárias no Pantanal / (Foto Divulgação)

Em um cenário marcado por secas severas e incêndios recorrentes, a Pantanal Tech 2025 trouxe uma importante contribuição ao debater soluções para o manejo e combate ao fogo.

A vitrine “Incêndios Florestais: Tecnologias para Manejo, Combate e Atuação das Brigadas Voluntárias no Pantanal” foi uma das mais procuradas durante o evento e mostrou como a integração entre ciência, tecnologia e saberes comunitários pode ser decisiva para preservar o bioma pantaneiro.

Coordenada pelo professor Afranio José Soriano Soares, com apoio técnico de especialistas em logística, geoprocessamento e resgate da fauna, a vitrine apresentou ferramentas e estratégias aplicadas ao Manejo Integrado do Fogo (MIF) — modelo que une prevenção, controle e uso consciente do fogo.

Com a participação ativa de brigadas voluntárias, produtores rurais e lideranças comunitárias, o espaço evidenciou a importância da atuação local para conter queimadas descontroladas. As práticas compartilhadas, aliadas ao uso de drones, mapas de calor e georreferenciamento, mostraram como a tecnologia pode reforçar a ação humana no momento certo, com mais segurança e precisão.

A presença de representantes do CEMAP/CLAEC e da IAGRO também possibilitou a troca de experiências sobre o resgate de fauna, com destaque para os protocolos de atendimento emergencial a animais silvestres em áreas atingidas pelo fogo.

“O conhecimento técnico só faz sentido quando está junto do saber popular. A união entre brigadistas, governo, pesquisadores e moradores locais é o que pode salvar o Pantanal”, destacou o professor Afranio.

Impacto para a comunidade

Além do caráter educativo, a vitrine proporcionou capacitação direta a dezenas de visitantes, que participaram de oficinas e rodas de conversa sobre prevenção de incêndios, montagem de brigadas e uso de ferramentas tecnológicas no campo.

Moradores de regiões vulneráveis relataram que, após o contato com o conteúdo da vitrine, já estão organizando ações comunitárias de vigilância ambiental e buscando apoio técnico para formar novas brigadas locais.

A Pantanal Tech, mais uma vez, reforçou seu papel como elo entre conhecimento acadêmico e realidade social, promovendo soluções concretas para os desafios da região.