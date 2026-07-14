Pantanal volta a ser protagonista no Big Day das Araras-Azuis

Na primeira edição, realizada em 2025, Mato Grosso do Sul liderou a contagem, com 409 araras-azuis registradas / Divulgação

O Instituto Arara Azul promoverá, nos dias 01 e 02 de agosto, a segunda edição do Big Day das Araras-Azuis, uma mobilização internacional que busca reunir o maior número possível de registros da arara-azul-grande (Anodorhynchus hyacinthinus) na natureza. A iniciativa envolve participantes do Brasil, Bolívia e Paraguai, sendo considerada a maior contagem simultânea da espécie em vida livre.

Inspirado no tradicional Global Big Day, evento mundial de observação de aves, o projeto utiliza a ciência cidadã para ampliar o conhecimento sobre a distribuição da arara-azul-grande, espécie símbolo da biodiversidade brasileira e monitorada pelo Instituto Arara Azul há mais de três décadas.

A proposta é simples - qualquer pessoa que avistar araras-azuis durante os dois dias da campanha poderá registrar a observação por meio de fotografias, vídeos, áudios ou apenas informando a quantidade de aves visualizadas. As informações contribuirão para pesquisas voltadas à conservação da espécie.

Segundo a presidente e fundadora do Instituto Arara Azul, a bióloga Neiva Guedes, a participação das comunidades que vivem nas áreas onde as aves ocorrem será decisiva para ampliar o alcance da iniciativa.

"Qualquer pessoa pode participar do Big Day das Araras-Azuis. Esperamos, principalmente, quem vive nas fazendas e propriedades onde elas ocorrem, como peões, gerentes, produtores rurais e moradores. São essas pessoas que convivem diariamente com as araras e podem contribuir de forma muito importante para a pesquisa", destacou.

Organização convoca moradores e trabalhadores de propriedades rurais para participar da iniciativa - Divulgação

Além de contabilizar indivíduos, a campanha pretende atualizar informações sobre a distribuição da espécie. Para os pesquisadores, saber onde as araras continuam presentes — e também onde deixaram de ser observadas — é fundamental para orientar futuras ações de conservação.

Na primeira edição, realizada em 2025, Mato Grosso do Sul liderou a contagem, com 409 araras-azuis registradas, seguido pelo Pará, que contabilizou 335 indivíduos. O resultado demonstrou o potencial da mobilização e reforçou a importância da participação popular.

A coordenadora de campo do Projeto Arara Azul na Fazenda Caiman, a médica-veterinária Maria Eduarda Monteiro, explica que alguns estados ainda registram baixa participação, apesar da ocorrência conhecida da espécie.

Segundo ela, Tocantins, Maranhão, Piauí e Bahia não tiveram registros enviados na edição anterior, enquanto Minas Gerais apresentou poucos apontamentos. A expectativa é ampliar a cobertura nessas regiões para obter um retrato mais fiel da situação da arara-azul na natureza.

Outro aspecto destacado pelos pesquisadores é que, para a ciência, a ausência de registros também possui valor. Informações de locais onde houve observação, mas nenhuma arara foi encontrada, ajudam a identificar possíveis mudanças na distribuição da espécie e direcionar futuras pesquisas.

Como participar

Quem avistar araras-azuis entre os dias 01 e 02 de agosto poderá enviar os registros pelas plataformas eBird, WikiAves, Biofaces ou por meio do formulário oficial da campanha. Também será possível encaminhar as informações pelo WhatsApp oficial do Big Day das Araras-Azuis: (67) 9 9871-0752.

Tradição na conservação

Criado em 1990 pela bióloga Neiva Guedes, o Projeto Arara Azul tornou-se uma referência internacional na conservação da arara-azul-grande, especialmente no Pantanal. Em 2003 foi fundado o Instituto Arara Azul, que atualmente desenvolve ações de pesquisa e preservação em Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e, mais recentemente, no Pará, contribuindo para a recuperação e o monitoramento da espécie.

A bióloga Neiva Guedes, presidente e fundadora do Instituto Arara Azul - Fernanda Fontoura