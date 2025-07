Pantaneiros se reúnem com Marina Silva por apoio e proteção ao território

Ministra Marina Silva / José Cruz/Agência Brasil

Uma comitiva formada por 12 representantes de comunidades tradicionais do Pantanal de MS vai se reunir com a ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, no próximo dia 25 de julho, às 9h, em Brasília. A audiência foi confirmada nesta sexta-feira (19) pela assessoria de imprensa da ONG Ecoa (Ecologia e Ação), que atua como intermediadora do encontro. O objetivo da reunião é apresentar demandas urgentes das populações pantaneiras diante dos desafios ambientais, sociais e legislativos enfrentados na região.



Conforme o portal Campo Grande News, Participam da comitiva representantes das comunidades da Barra do São Lourenço, Chané, Binega, Serra do Amola e Serra do Amolar. Entre os principais temas que serão levados à ministra estão a necessidade de financiamento para treinamentos e aquisição de equipamentos para as brigadas voluntárias que atuam no combate a incêndios florestais, medidas de proteção dos territórios tradicionais, estratégias para evitar a presença de onças em áreas residenciais e a defesa da pesca artesanal, diante de projetos de lei que buscam restringi-la.



Integram o grupo nomes como Catarina Guató, liderança indígena e fundadora da Associação Renascer, da Barra do São Lourenço; Eliane Aires, pescadora, artesã e atual presidente da Renascer; e José Catarino de Souza, representante dos pescadores artesanais da região. Jovens, anciãos, artesãos e brigadistas também estão entre os participantes, como Roberto Carlos de Arruda, da Serra do Amolar, e Rosevani Nogales, jovem empreendedora do Porto Amolar.



A comitiva pretende reforçar, junto ao governo federal, a importância de políticas públicas voltadas à preservação do Pantanal e à valorização das comunidades que vivem da pesca, do artesanato e de outras atividades sustentáveis ligadas ao bioma. Além disso, os representantes esperam obter apoio institucional e recursos que permitam fortalecer a atuação das brigadas comunitárias, sobretudo em um cenário de aumento dos focos de incêndio e mudanças climáticas que afetam diretamente a região.

