Prefeito de Aquidauana proíbe uso de fogos de artifícios que façam barulho

Fogos de Artificio

O velho costume de soltar fogos com estampidos que assustam os animais domésticos e incomodam as pessoas idosas ou pacientes com a saúde debilitada, e até mesmo crianças excepcionais, está proibido no município de Aquidauana.

Os fogos são utilizados em ocasiões festivas ou para anunciar eventos diversificados. Mas, desde o dia 20 de maio deste ano (2025), está em vigência a Lei Municipal que proíbe a utilização de fogos de artifício com espoucar. A Lei foi sancionada pelo prefeito Mauro Luiz Batista, o Mauro do Atlântico, e já está publicada no Diário Oficial do município.