TCE-MS cria diretoria de gestão sustentável

O Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul (TCE-MS) criou a Diretoria Extraordinária de Gestão Sustentável, instituída pela Resolução nº 250 de 31 de julho de 2025. A iniciativa integra o Programa Gestão Sustentável e reforça o alinhamento do órgão à Agenda 2030 da ONU e ao Plano de Logística Sustentável do Tribunal. A nova diretoria terá atuação em quatro frentes: descarbonização e práticas internas de sustentabilidade, controle externo orientado pelos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), indução de políticas públicas sustentáveis nos municípios e cooperação com outras instituições.

De acordo com o conselheiro Waldir Neves, que assumirá a gestão, a prioridade inicial será fortalecer ações internas, como uso consciente de água, energia e insumos, além da gestão correta dos resíduos. Desde 2015, o TCE-MS já desenvolve projetos de referência nacional, como o programa de gestão de resíduos sólidos, que contribuiu para que 96% dos municípios passassem a destinar o lixo a aterros licenciados, em parceria com o Ministério Público, a SEMADESC e o Imasul. Internamente, o Tribunal também já implantou energia solar, substituiu lâmpadas por LED, ampliou campanhas de consumo consciente e mantém iniciativas como o projeto Papa-Pilha e a compostagem da borra de café.

Com a nova diretoria, o TCE-MS pretende consolidar sua atuação como indutor de políticas públicas sustentáveis, promovendo economia de recursos e redução de impactos ambientais em todo o Estado.

