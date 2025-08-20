TCE-MS recebe 1º Encontro da Rede A3P em Mato Grosso do Sul

Mary Vargas

O Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul (TCE-MS) sediou, na manhã desta quarta-feira (20/9), o “1º Encontro da Rede A3P em Mato Grosso do Sul”. O evento aconteceu presencialmente no plenário da sede do Tribunal e foi transmitido ao vivo pelo canal do TCE-MS no YouTube.

A Agenda Ambiental na Administração Pública (A3P) é um programa do Ministério do Meio Ambiente que incentiva órgãos públicos a adotarem práticas de sustentabilidade. O objetivo é fortalecer a responsabilidade socioambiental e incorporar critérios sustentáveis nas atividades do setor público, abrangendo os poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, em níveis federal, estadual e municipal.

Durante a abertura, o conselheiro Waldir Neves, diretor da Diretoria Extraordinária de Gestão Sustentável do TCE-MS, destacou os avanços da Corte de Contas. “Uma das maiores conquistas do Tribunal é que 90% dos resíduos sólidos de Campo Grande estão sendo corretamente destinados, em conformidade com a lei. Apenas o Estado apresenta índice maior, e outras três cidades — Ponta Porã, Corumbá e Ladário — estão finalizando a adequação para atingir 100%”, afirmou.

O conselheiro ressaltou ainda que o TCE-MS vem se destacando na implementação da A3P, recebendo o selo do programa por três anos consecutivos (2023, 2024 e 2025). Para garantir a efetividade das ações, o Tribunal criou a Comissão Gestora de Implementação da A3P e a Comissão Executiva dos Trabalhos, responsáveis por definir diretrizes, elaborar planos, monitorar resultados e conscientizar os servidores sobre sustentabilidade.

Entre as iniciativas já implementadas pelo TCE-MS estão: geração de energia por meio de sistema fotovoltaico, campanhas internas para uso racional de água, papel e energia, redução do consumo de plásticos descartáveis, coleta de pilhas pelo projeto Papa-Pilha, substituição de lâmpadas fluorescentes por LED e aproveitamento da borra de café na produção de composto orgânico para jardinagem e plantio de árvores no estacionamento da sede.

Representando o Governo do Estado, o secretário de Administração, Frederico Felini, destacou a importância da participação do Tribunal na A3P. “Nos motiva saber que caminhamos juntos por um bem comum. É fundamental o papel do servidor público nessa mudança de cultura, que impacta diretamente a vida de todos, todos os dias”, disse.

O evento também contou com a palestra de Pablo de Ávila Saldo, coordenador nacional da Agenda A3P, que apresentou as boas práticas da Rede A3P e o Plano A3P 2015-2016. “Observamos que os Tribunais de Contas conseguem não apenas adotar boas práticas e dar visibilidade às ações, mas também acompanhar a implementação da agenda em todo o setor público”, concluiu.

O “1º Encontro da Rede A3P em Mato Grosso do Sul” é uma realização do Governo Federal, por meio do Ministério do Meio Ambiente e Clima, em parceria com o TCE-MS.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!