Acessibilidade

20 de Agosto de 2025 • 20:25

Buscar

Últimas notícias
X
Sustentabilidade

TCE-MS recebe 1º Encontro da Rede A3P em Mato Grosso do Sul

A Agenda Ambiental na Administração Pública é um programa do Ministério do Meio Ambiente

Redação

Publicado em 20/08/2025 às 19:22

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Mary Vargas

O Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul (TCE-MS) sediou, na manhã desta quarta-feira (20/9), o “1º Encontro da Rede A3P em Mato Grosso do Sul”. O evento aconteceu presencialmente no plenário da sede do Tribunal e foi transmitido ao vivo pelo canal do TCE-MS no YouTube.

A Agenda Ambiental na Administração Pública (A3P) é um programa do Ministério do Meio Ambiente que incentiva órgãos públicos a adotarem práticas de sustentabilidade. O objetivo é fortalecer a responsabilidade socioambiental e incorporar critérios sustentáveis nas atividades do setor público, abrangendo os poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, em níveis federal, estadual e municipal.

Durante a abertura, o conselheiro Waldir Neves, diretor da Diretoria Extraordinária de Gestão Sustentável do TCE-MS, destacou os avanços da Corte de Contas. “Uma das maiores conquistas do Tribunal é que 90% dos resíduos sólidos de Campo Grande estão sendo corretamente destinados, em conformidade com a lei. Apenas o Estado apresenta índice maior, e outras três cidades — Ponta Porã, Corumbá e Ladário — estão finalizando a adequação para atingir 100%”, afirmou.

O conselheiro ressaltou ainda que o TCE-MS vem se destacando na implementação da A3P, recebendo o selo do programa por três anos consecutivos (2023, 2024 e 2025). Para garantir a efetividade das ações, o Tribunal criou a Comissão Gestora de Implementação da A3P e a Comissão Executiva dos Trabalhos, responsáveis por definir diretrizes, elaborar planos, monitorar resultados e conscientizar os servidores sobre sustentabilidade.

Entre as iniciativas já implementadas pelo TCE-MS estão: geração de energia por meio de sistema fotovoltaico, campanhas internas para uso racional de água, papel e energia, redução do consumo de plásticos descartáveis, coleta de pilhas pelo projeto Papa-Pilha, substituição de lâmpadas fluorescentes por LED e aproveitamento da borra de café na produção de composto orgânico para jardinagem e plantio de árvores no estacionamento da sede.

Representando o Governo do Estado, o secretário de Administração, Frederico Felini, destacou a importância da participação do Tribunal na A3P. “Nos motiva saber que caminhamos juntos por um bem comum. É fundamental o papel do servidor público nessa mudança de cultura, que impacta diretamente a vida de todos, todos os dias”, disse.

O evento também contou com a palestra de Pablo de Ávila Saldo, coordenador nacional da Agenda A3P, que apresentou as boas práticas da Rede A3P e o Plano A3P 2015-2016. “Observamos que os Tribunais de Contas conseguem não apenas adotar boas práticas e dar visibilidade às ações, mas também acompanhar a implementação da agenda em todo o setor público”, concluiu.

O “1º Encontro da Rede A3P em Mato Grosso do Sul” é uma realização do Governo Federal, por meio do Ministério do Meio Ambiente e Clima, em parceria com o TCE-MS.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Publicidade

ÚLTIMAS

Polícia

Homem monitorado por tornozeleira eletrônica é preso em Miranda

Indivíduo de 24 anos teve mandado de prisão cumprido após descumprimento de regras do regime semiaberto

Polícia

Nova portaria define atuação da Polícia Civil em medidas protetivas de urgência

Publicação no Diário Oficial formaliza ações com base em acordo entre Tribunal de Justiça e Governo do Estado

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Dr. Vitor Maksoud

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2025 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo