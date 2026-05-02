Tempestades em PE deixam quatro mortos e mais de mil desalojados

Defesa Civil de Pernambuco

Quatro pessoas morreram em decorrência das tempestades que atingem o estado de Pernambuco. De acordo com o governo do estado, uma mulher e o filho, de 6 anos, foram soterrados na região metropolitana do Recife. Em Olinda, uma mãe e seu bebê também vieram a óbito em um deslizamento de barreira.

Até o momento, a Defesa Civil de Pernambuco registra um total de 422 pessoas desabrigadas e 1.068 pessoas desalojadas. Além disso, 342 vítimas foram resgatadas.

O órgão também informa que tem oferecido serviços emergenciais e já entregou materiais de ajuda humanitária: 150 colchões, 300 lençóis e 38 kits de limpeza, ao município de Goiana.



O governo federal, via Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR), já reconheceu a situação de emergência e mobilizou equipes da Defesa Civil Nacional para dar suporte técnico à região atingidas pelos temporais.

A pasta informou que, além de Pernambuco, o governo vai apoiar o estado da Paraíba, que também tem sofrido com os temporais nas últimas 48 horas.