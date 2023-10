Com cerimônia de despedida cinzas do secretário de obras é jogada no rio Aquidauana neste domingo

Momento em que o barco chega em baixo da ponte / Redação

Neste domingo, 1° de outubro, amigos e a esposa do Secretário Municipal de Serviços Urbanos e Rurais, Archibald Joseph Lafayette Stockler Macintyre, o conhecido Mac, que morreu aos 78 anos há cerca de um mês, foram até o Rio Aquidauana jogar as cinzas de baixo da ponte velha como era o desejo do secretário.

Durante a manhã teve uma missa em memória do falecido, após isso os amigos que estava na celebração foram até o leito do rio para a cerimônia. Em uma embarcação da PMA (Polícia Militar Ambiental) a viúva Elaine Alves Correa e um amigo do secretário foram até o local desejado.

Os filhos não estiveram na cerimônia, pois moram fora, mas amigos como a escola de samba Unidos da Princesa, o prefeito de Aquidauana Odilon Ribeiro com a primeira dama Maria Eliza, acompanharam a despedida oficial. Os amigos Lima Neto, Ramão, Serpa e Frazão entoaram canções durante a despedida.

Acompanharam também a despedida o presidente da Câmara Municipal de Aquidauana, Nilson Pontin e Irene, amigos de trabalho e correligionários do MDB, partido ao qual Mac era filiado e foi presidente.

Confira algumas fotos