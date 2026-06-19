Romualdo, destaque do futebol de Aquidauana, eternizado em registro histórico do Noroeste de Bauru

Imagem enviada por leitor com o time posado do Noroeste de Bauru na inauguração do Estádio Alfredo de Castilho, marcada por vitória por 3 a 2 sobre o Palmeiras

A foto de capa traz um registro histórico para o tradicional Noroeste de Bauru, mas também simboliza um momento marcante para o futebol de Aquidauana, com a presença do ex-lateral e volante Francisco Romualdo de Paula, também conhecido como simplesmente Romualdo ou “Paulo Preto”.

Na ocasião, 35 mil torcedores marcaram presença na inauguração do então estádio Ubaldo de Medeiros, atualmente denominado estádio Alfredo de Castilho, em Bauru, no dia 05 de junho de 1960, quando o Noroeste venceu o Palmeiras por 3 a 2.

Em pé, da esquerda para a direita, a formação posada do Norusca traz o técnico João Avelino, Pedro, Geraldo, Romualdo, Julião, Gaspar e Gualberto. Agachados, na mesma sequência, estão Osvaldinho, João Leal Neto, Zé Carlos, Maneca e Gelson.

Revelado pelo próprio Noroeste, Romualdo integrou o marcante elenco da década de 1960 e participou do período de formação de um time que contava com grandes nomes e técnicos consagrados do futebol brasileiro.

Ele teve trajetória marcada por passagens relevantes dentro e fora de campo. Mais tarde, atuou pelo Corinthians de Presidente Prudente e, em 1971, chegou a Mato Grosso do Sul para defender o Esporte Clube Aquidauana, onde deixou sua marca no futebol local.

Além da carreira como atleta, Romualdo também construiu uma vida ligada à educação física, ao magistério e à vida comunitária em Aquidauana, onde atuou como professor de educação física, comerciante e até mesmo na política, além de sua forte ligação com o samba, liderando a fundação da Escola de Samba Unidos da Princesa.

Ele morreu em 12 de junho de 2010, aos 67 anos, em Campo Grande, vítima de um AVC (acidente vascular cerebral), deixando um legado que atravessa o esporte, a cultura e a memória afetiva de Aquidauana. A família Romualdo é uma das mais conhecidas do município.

Imagem de capa foi enviada nesta sexta-feira (19) pelo leitor Decio Bressanin. Tem alguma sugestão para o quadro Memórias Pantaneiras? Envie ao Whatsapp de O Pantaneiro pelo número (67) 9 9856-0000.

Crédito das fotos: arquivo pessoal, blog do Norusca e arquivo do jornal O Pantaneiro