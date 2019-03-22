PMA de Miranda faz Educação Ambiental em escola da zona rural

Miranda
Trabalho visa a sensibilizar aos alunos sobre a importância da água
Policiais Militares Ambientais de Miranda realizaram trabalhos de Educação Ambiental para 68 alunos de uma escola rural Beatriz Bumlai, no município, em comemoração ao dia Internacional da Água.
Os trabalhos acontecem hoje (22) na própria escola e ocorrem palestras com uso de exposições de animais taxidermizados, materiais apreendidos em crimes ambientais e distribuição de materiais didáticos, com trabalhos em forma de dinâmica de resolução com os alunos de perguntas e palavras cruzadas de uma revista “passatempo ecológico”, contendo vários temas ambientais.
Esse trabalho de Educação Ambiental visa a sensibilizar aos alunos sobre a importância da água, da flora, da fauna e da interconexão desses entes ambientais, na geração de qualidade de vida.
Miranda
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