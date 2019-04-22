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Miranda

Chuva faz córrego transbordar e deixa dois bairros debaixo d’água

Algumas estradas vicinais da região também ficaram alagadas

Thailla Torres

Publicado em 22/04/2019 às 14:15

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A chuva não deu trégua em Miranda, distante 74 quilômetros de Aquidauana. De ontem para hoje já foram registrado 105 mm (milímetros) de precipitação.

O Córrego Vilas Boa transbordou e deixou os bairros “Baiazinha” e “Maria do Rosário” debaixo d'água. Algumas estradas vicinais da região também estão alagadas.

Segundo o secretário de Obras Adílson Saraiva, muita água ainda está chegando da região da Duque Estrada. A Fazenda Caiman, por exemplo, já está inundada. A Prefeita Marlene Bossay (MDB) colocou a Defesa Civil Municipal em alerta e determinou o monitoramento do nível das águas do Rio Miranda.

Também estão em alertas as secretárias de saúde, de obras e de assistência social. Apesar do transtorno, por enquanto, não há registro de famílias que foram prejudicadas pela chuva.

Segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), a chuvarada deve continuar no município. A previsão é de pancada de chuva esparsa durante à tarde desta segunda-feira, com temperatura na casa dos 32ºC e umidade relativa do ar entre 70% e 40%. Também foi registrado muita chuva nas últimas 24 horas em Juti (45 mm), São Gabriel do Oeste (43mm), Jardim (31,6 mm) e Campo Grande (41 mm).

Em Bonito, a chuva que caiu sobre a cidade no último dia do feriado prolongado alagou ruas e avenidas do Centro. Turistas também tiveram de aguardar o nível da água baixar em dois córregos que transbordaram, bloqueando a passagem de veículos de passeios por pontes na região de dois dos principais balneários do município. (Com informações Campo Grande News)

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