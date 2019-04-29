Em Miranda, homem é preso depois de agredir ex com garrafada e socos

Homem de 23 anos foi preso em flagrante pela Polícia Militar na manhã de ontem, depois de agredir a ex-mulher de 27 anos no bairro Nossa Senhora Aparecida, em Miranda. Ele quebrou uma garrafa no braço da vítima e ainda deu vários socos no rosto dela, dizendo que iria matá-la.

De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima relatou que por volta das 05h30 da manhã o homem apareceu na sua casa pedindo um local para dormir. Quando ela abriu a porta, ele questionou se havia algum outro homem no local e a atacou com uma garrafada no braço dela.

Sem seguida, partiu para os socos, deixando a moradora ferida. Depois das agressões, ele disse que caso ela chamasse a polícia, iria matá-la, fugindo em seguida. Temendo por sua segurança, a vítima o denunciou e ele acabou preso durante diligências da PM. Em seguida, foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil.