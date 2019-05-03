Assentada é multada em R$ 5 mil por degradação e construção de tanque ilegal

Miranda
Área é de preservação permanente e protegida por lei
Uma mulher foi multada no Assentamento Campina por degradação de área de mata ciliar do córrego Campina, que é de preservação permanente e protegida por lei.
De acordo com a PMA (Polícia Militar Ambiental) de Miranda, com uso de máquinas, a proprietária rural construiu o tanque de piscicultura, derrubando a vegetação de uma área de matas ciliares do córrego que corta a propriedade, sem autorização ambiental. As atividades foram interditadas.
Ela foi multada em R$ 5 mil e responderá por crime ambiental, com pena prevista de um a três anos de detenção.
Ela também foi notificada ao Plano de Recuperação da Área Degradada e Alterada (PRADA).
Miranda
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LUTO
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