Assentada é multada em R$ 5 mil por degradação e construção de tanque ilegal

Uma mulher foi multada no Assentamento Campina por degradação de área de mata ciliar do córrego Campina, que é de preservação permanente e protegida por lei.

De acordo com a PMA (Polícia Militar Ambiental) de Miranda, com uso de máquinas, a proprietária rural construiu o tanque de piscicultura, derrubando a vegetação de uma área de matas ciliares do córrego que corta a propriedade, sem autorização ambiental. As atividades foram interditadas.

Ela foi multada em R$ 5 mil e responderá por crime ambiental, com pena prevista de um a três anos de detenção.

Ela também foi notificada ao Plano de Recuperação da Área Degradada e Alterada (PRADA).