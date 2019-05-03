Durante policiamento, PM captura dois homens foragidos da justiça em Miranda

A Polícia Militar capturou ontem, em Miranda, dois homens foragidos da justiça. Um deles, de 23 anos, foi preso no bairro Nossa Senhora Aparecida, por volta das 14 horas, no Fórum da cidade. Contra ele havia mandado de prisão em aberto pelo não pagamento de pensão alimentícia, motivo pelo qual foi recolhido e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil.

O outro preso é um militar do Exército Brasileiro de 31 anos, localizado próximo a um supermercado na área central da cidade. Durante averiguações, os policiais constataram que contra ele havia um mandado de prisão em aberto, no entanto, foi divulgado por qual crime. Ele foi detido e também levado para a delegacia, sem lesões ou ferimentos.