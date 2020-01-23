PRF apreende mais de 122 kg de cocaína na BR-262

BPMChoque, Defurv e PRF
Apreensão foi realizada na manhã desta quinta-feira (23), em Miranda
A Polícia Rodoviária Federal (PRF), em conjunto com o BPMChoque e DEFURV, apreendeu, na manhã desta quinta-feira (23), 122,350kg de cocaína no km 602 da BR-262, no município de Miranda.
De acordo com as informações divulgadas, a droga era transportada em uma carreta com placas de São Paulo/SP, conduzida por um homem de 43 anos. Durante a abordagem policial, o condutor demonstrou nervosismo e fez declarações contraditórias a respeito da viagem, o que levantou suspeitas na equipe policial. Ao revistarem a carreta, os oficiais encontraram um compartimento oculto em dois tanques de combustível e, em seu interior, 122 tabletes de cocaína, sendo 107 de pó e 15 de pasta base, com o peso total de 122,350 kg de entorpecente.
Diante dos fatos, o motorista do veículo declarou que conheceu um boliviano em Corumbá, e ele arrumou o "serviço" de tráfico. O autor teria deixado a carreta em um local especificado pelo boliviano e, quando foi buscar, a mesma já estava recheada de droga. Ele deveria entregar o entorpecente Campo Grande e receberia o valor de R$ 20.000,00.
O autor foi encaminhado para a Delegacia de Polícia do município para os procedimentos cabíveis.
ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA ELETIVA
Única representante de MS
Erica Peixoto integra grupo de 20 educadores brasileiros escolhidos para a Escola de Física CERN 2026; formação inclui atividades em Portugal e na Suíça
PREPARE-SE
Previsão indica cerca de 30 milímetros de chuva e temperaturas entre 24°C e 27°C; eleitores devem ficar atentos às condições do tempo.
RECONHECIMENTO
Empresário de Aquidauana foi homenageado pelo Conselho Regional de Administração de Mato Grosso do Sul por sua trajetória no setor de gastronomia.
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS