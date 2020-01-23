PRF apreende mais de 122 kg de cocaína na BR-262

A Polícia Rodoviária Federal (PRF), em conjunto com o BPMChoque e DEFURV, apreendeu, na manhã desta quinta-feira (23), 122,350kg de cocaína no km 602 da BR-262, no município de Miranda.

De acordo com as informações divulgadas, a droga era transportada em uma carreta com placas de São Paulo/SP, conduzida por um homem de 43 anos. Durante a abordagem policial, o condutor demonstrou nervosismo e fez declarações contraditórias a respeito da viagem, o que levantou suspeitas na equipe policial. Ao revistarem a carreta, os oficiais encontraram um compartimento oculto em dois tanques de combustível e, em seu interior, 122 tabletes de cocaína, sendo 107 de pó e 15 de pasta base, com o peso total de 122,350 kg de entorpecente.

Diante dos fatos, o motorista do veículo declarou que conheceu um boliviano em Corumbá, e ele arrumou o "serviço" de tráfico. O autor teria deixado a carreta em um local especificado pelo boliviano e, quando foi buscar, a mesma já estava recheada de droga. Ele deveria entregar o entorpecente Campo Grande e receberia o valor de R$ 20.000,00.

O autor foi encaminhado para a Delegacia de Polícia do município para os procedimentos cabíveis.