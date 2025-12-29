2ª Corrida de Todos os Santos reúne fé, esporte e solidariedade em Miranda

No dia 13 de dezembro de 2025, a cidade de Miranda/MS foi palco da 2ª edição da Corrida de Todos os Santos, promovida pela Paróquia Nossa Senhora do Carmo. O evento reuniu cerca de 90 atletas inscritos, divididos em seis categorias, consolidando-se como uma importante ação comunitária que une esporte, lazer, evangelização e solidariedade.

A Corrida de Todos os Santos vem se tornando uma tradição no município, atraindo não apenas corredores locais, mas também participantes de outras cidades como Aquidauana, Campo Grande, Bodoquena e Três Lagoas, incluindo atletas de diferentes denominações religiosas. Mais do que uma competição, o evento se firmou como um espaço de convivência fraterna e promoção da vida.

Resultados por categoria

Categoria Santo Anjo da Guarda

1º lugar: Lorena Leite Macedo

2º lugar: Davi Pereira

3º lugar: Valentina Pinheiro Cavalcante

Categoria São Cosme e Damião

1º lugar: Anderson Guilherme Moura Aires

2º lugar: Allana Alves Ferreira

3º lugar: Arthur Santiago Neco

Categoria São Carlo Acutis

1º lugar: Pedro Miguel Moura de Lima

2º lugar: Victor Lucas Souza Arruda

3º lugar: Murilo Almada Rodrigues

Categoria São Silvestre

1º lugar: Rubens Lopes de Almeida (Rubão)

2º lugar: Carlos Amâncio Alves

3º lugar: Victor Lucas Souza Arruda

Categoria São João Paulo II

1º lugar: Aparecida Neves Paraíso (Zênia)

2º lugar: João Souza Carvalho

3º lugar: Neusa Figueiredo Cristal (Neuzinha)

Categoria Santa Luzia

Não houve atletas inscritos. Esta categoria foi pensada especialmente para pessoas com dificuldade motora, reforçando o caráter inclusivo do evento.

Fé em movimento e compromisso social

A 2ª Corrida de Todos os Santos é mais do que um evento esportivo. Inspirada na espiritualidade cristã, a iniciativa recorda que todos são chamados à santidade também nas atitudes cotidianas, como o cuidado com o corpo, a prática da solidariedade e o compromisso com o bem comum.

Com caráter acessível, inclusivo e familiar, a corrida buscou incentivar a prática da atividade física aliada a valores humanos e cristãos, promovendo integração entre famílias, jovens, atletas amadores e toda a comunidade.

Um dos grandes diferenciais do evento foi o seu aspecto solidário. As inscrições foram realizadas mediante a doação de 2 kg de alimento não perecível, ou 1 brinquedo, ou ainda o valor simbólico de R$ 20,00. Todo o material arrecadado será destinado às famílias em situação de vulnerabilidade social de Miranda, acompanhadas pela Pastoral Vicentina, que desenvolve um importante trabalho de caridade no município.

Estrutura, apoio e participação comunitária

A organização ofereceu uma estrutura voltada ao bem-estar dos participantes e das famílias. Houve distribuição gratuita de água mineral, com apoio da Sanesul, além de frutas como melancia e banana, fornecidas por supermercados parceiros. O evento contou ainda com pipoca, com apoio do Sicredi, brinquedos infláveis disponibilizados pela Fundesporte, e a distribuição de brinquedos doados pelo Sicredi às crianças presentes. Todos os atletas receberam medalhas de participação, valorizando o espírito de união e celebração.

O momento também foi marcado pela presença do Bispo Dom Pedro Cesário Palma, que concedeu a bênção inicial e dirigiu palavras de incentivo aos atletas, ao lado dos padres da Paróquia Nossa Senhora do Carmo, Padre Agentil Eugênio e Padre Aparecido Nunes.

Dessa forma, a Corrida de Todos os Santos reafirma seu papel como uma ação que vai além do esporte, fortalecendo os laços comunitários, promovendo saúde, inclusão e alegria, e se concretizando como um verdadeiro gesto de fé em ação, cuidado com a dignidade humana e amor ao próximo em Miranda/MS.