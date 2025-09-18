Academia da Saúde de Miranda promove atividades físicas gratuitas para todas as idades

Assessoria de Comunicação

Atualmente, a ASM oferece treino funcional — método que estimula movimentos naturais do corpo, como agachar, pular e correr, desenvolvendo força, equilíbrio e resistência muscular — e aulas de ioga, abertas a todas as faixas etárias. Além disso, também promove as Práticas Integrativas e Complementares em Saúde (PICS), que envolvem ações comunitárias voltadas à prevenção e ao tratamento de doenças.

Com mais de 200 alunos atendidos, a Academia da Saúde de Miranda (ASM) vem se consolidando como um espaço de promoção à saúde e qualidade de vida. O programa oferece atividades gratuitas que previnem e auxiliam no tratamento de doenças relacionadas ao sedentarismo, trazendo benefícios tanto para o corpo quanto para a mente.

Segundo a coordenadora da ASM, Daniele Arguelho, as atividades acontecem em diferentes pontos da cidade, conforme o cronograma:

Bairro Cohab: terça e quinta-feira, 6h às 7h

Posto Vitório Vedovato: sexta-feira, 6h às 7h

Posto Nelson Dax: segunda e quarta-feira, 16h20 às 17h10

Duque Estrada: terça e quinta-feira, 16h20 às 17h10

Escola Estanislau Bossay: segunda, quarta e sexta-feira, 18h às 19h

Bairro Nossa Senhora Aparecida: segunda e quarta-feira, 6h às 7h

“As inscrições podem ser feitas diretamente nos locais e horários das atividades. O prefeito Fábio Florença tem investido no bem-estar da comunidade, nos dando condições de desenvolver esse trabalho tão essencial para a saúde dos mirandenses”, destacou Daniele.

