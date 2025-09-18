Acessibilidade

18 de Setembro de 2025

Saúde

Academia da Saúde de Miranda promove atividades físicas gratuitas para todas as idades

Mais de 200 alunos participam de treinos funcionais, aulas de ioga e práticas integrativas

Redação

Publicado em 18/09/2025

Assessoria de Comunicação

Com mais de 200 alunos atendidos, a Academia da Saúde de Miranda (ASM) vem se consolidando como um espaço de promoção à saúde e qualidade de vida. O programa oferece atividades gratuitas que previnem e auxiliam no tratamento de doenças relacionadas ao sedentarismo, trazendo benefícios tanto para o corpo quanto para a mente.

Atualmente, a ASM oferece treino funcional — método que estimula movimentos naturais do corpo, como agachar, pular e correr, desenvolvendo força, equilíbrio e resistência muscular — e aulas de ioga, abertas a todas as faixas etárias. Além disso, também promove as Práticas Integrativas e Complementares em Saúde (PICS), que envolvem ações comunitárias voltadas à prevenção e ao tratamento de doenças.

Segundo a coordenadora da ASM, Daniele Arguelho, as atividades acontecem em diferentes pontos da cidade, conforme o cronograma:

Bairro Cohab: terça e quinta-feira, 6h às 7h

Posto Vitório Vedovato: sexta-feira, 6h às 7h

Posto Nelson Dax: segunda e quarta-feira, 16h20 às 17h10

Duque Estrada: terça e quinta-feira, 16h20 às 17h10

Escola Estanislau Bossay: segunda, quarta e sexta-feira, 18h às 19h

Bairro Nossa Senhora Aparecida: segunda e quarta-feira, 6h às 7h

“As inscrições podem ser feitas diretamente nos locais e horários das atividades. O prefeito Fábio Florença tem investido no bem-estar da comunidade, nos dando condições de desenvolver esse trabalho tão essencial para a saúde dos mirandenses”, destacou Daniele.

