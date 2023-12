Acidente deixa vítimas presas às ferragens na BR-262 entre Anastácio e Miranda

Acidente na BR-262 mobiliza Bombeiros / O Pantaneiro

Um acidente grave foi registrado na manhã desta quinta-feira, 28, na BR-262 entre as cidades de Anastácio e Miranda. Duas vítimas ficaram presas às ferragens.

Segundo as primeiras informações extra-oficiais obtidas pelo site O Pantaneiro, o acidente ocorreu perto da base da Polícia Militar Ambiental.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para socorrer as vítimas e teve de usar um aparelho para retirar as pessoas das ferragens. Ainda não há informações sobre as circunstâncias do acidente. O que se sabe até o momento é que era uma família que viajava no veículo.

Mais informações serão publicadas a qualquer momento.

(Atualizada às 9h para acréscimos de informações)