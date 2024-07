Acidente entre moto e carreta deixa um morto em Miranda

Divulgação

Um acidente envolvendo uma motocicleta e uma carreta deixou uma pessoa morta. O fato aconteceu na manhã desta terça-feira (23), às 5h40, na BR-262, próximo ao Posto Arara Azul, quase chegando à cidade de Miranda.



Conforme o boletim de ocorrência, os bombeiros encontraram duas vítimas, ambas do sexo masculino. A primeira, identificada como C.M., de 43 anos, estava gravemente ferido, sofrendo múltiplas lesões. Ele recebeu os primeiros socorros no local e foi encaminhado em estado grave ao Hospital de Miranda para atendimento especializado.



A segunda vítima, identificada como J.M., de 51 anos, foi encontrada sem vida no local do acidente. A equipe de bombeiros prontamente iniciou os procedimentos para preservar a cena do acidente e garantir a segurança no local, aguardando a chegada da perícia para investigar as circunstâncias exatas do ocorrido.



A carreta envolvida no acidente fugiu do local, o que complicará a investigação das autoridades para determinar as responsabilidades pelo incidente.



O caso está sendo investigado pelas autoridades competentes para esclarecer os detalhes do acidente e prestar o apoio necessário às famílias das vítimas neste momento difícil.

