Acidente mobiliza Bombeiros em Miranda

Motorista de um dos veículos ficou ferido com corte na testa e foi encaminhado ao Pronto Socorro
Na manhã deste sábado (11), um acidente de trânsito mobilizou o Corpo de Bombeiros em Miranda. A ocorrência foi registrada na avenida Pedro Pedrossian, em frente ao lago, onde dois carros de passeio colidiram.
Ao chegar ao local, os bombeiros encontraram um dos motoristas, um homem de 60 anos, com as iniciais E. F. S. Ele estava consciente, porém um pouco confuso. O idoso apresentava um ferimento na testa, mas, a princípio, não havia sinais de lesões mais graves.
A equipe prestou atendimento ainda no local, realizando os primeiros socorros. Em seguida, o homem foi levado ao hospital da cidade, onde permaneceu sob cuidados médicos.
As circunstâncias do acidente não foram informadas.
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