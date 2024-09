Acidente na BR-262 deixa um morto e um em estado grave em Miranda

O veículo foi encontrado em um barranco e apresentava danos significativos / Você Repórter / O Pantaneiro

Um acidente de trânsito ocorrido na rodovia BR-262, na altura do quilômetro 562, próximo ao posto da Polícia Militar Ambiental em Miranda, resultou em uma morte e um ferido grave. O acidente foi registrado na noite de quinta-feira (19) e envolveu uma caminhonete Renault Oroch, que saiu da pista e colidiu com a vegetação local.



De acordo com informações fornecidas pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), o veículo foi encontrado em um barranco e apresentava danos significativos. A caminhonete era de propriedade de uma mulher que foi contatada após o acidente.



A primeira vítima identificada foi Carlos Alberto Dervalho, que foi socorrido em estado grave e encaminhado ao hospital local. Ele foi posteriormente transferido para um hospital em Campo Grande. A segunda vítima, Valmir Salustiano, de 49 anos, não sobreviveu e foi encontrada nas ferragens do veículo.



Relatos indicam que as vítimas estavam deslocando-se para trabalho, uma vez que ferramentas de serviço foram encontradas no local. O Corpo de Bombeiros foi acionado para o resgate, e a guarnição isolou a área enquanto realizava os procedimentos de desencarceramento de Carlos Alberto.



As autoridades, incluindo a Polícia Civil e a perícia técnica, estiveram no local para investigar as causas do acidente. O cenário foi deixado sob a responsabilidade da Polícia Civil após a finalização dos procedimentos periciais.