Acessibilidade

11 de Agosto de 2025 • 14:10

Buscar

Últimas notícias
X
Apreenção

Adolescente de 15 anos é apreendida com mais de 13 kg de maconha em Miranda

A droga estava dividida em 13 embalagens dentro da bagagem da jovem

Da redação

Publicado em 11/08/2025 às 10:42

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Ilustrativa - Divulgação Polícia Militar

Uma adolescente de 15 anos foi apreendida na tarde de domingo (10) transportando aproximadamente 13,7 quilos de maconha tipo skunk, durante fiscalização da Força Tática de Corumbá na BR-262, próximo ao Posto Fiscal da Polícia Militar Ambiental, em Miranda. A droga estava dividida em 13 embalagens dentro da bagagem da jovem, que seguia como passageira em um veículo de aplicativo com destino a Campo Grande.

Segundo a polícia, a equipe atuava na Operação Protetor das Fronteiras e Divisas quando abordou o automóvel VW/Fox preto ocupado por cinco pessoas. Durante vistoria nas bagagens, a adolescente apresentou nervosismo e tentou fazer ligações telefônicas. Ao abrir sua mala, os policiais encontraram as embalagens de entorpecente sem tentativa de ocultação.

Ainda conforme a ocorrência, a menor admitiu ser a proprietária da droga, declarando que recebeu o material em Corumbá e já havia sido apreendida em 2024 por associação ao tráfico de drogas. Com ela também foi localizado um aparelho celular.

O motorista e os demais passageiros foram liberados, permanecendo como testemunhas. A adolescente foi conduzida à Delegacia de Polícia Civil de Miranda e, posteriormente, entregue ao Conselho Tutelar para as providências cabíveis.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Leia Também

• PRF recupera veículo de luxo furtado em rodovia de Miranda

• Mulher cadeirante e filha sofrem violência doméstica em aldeia na região de Miranda

• Homem é preso pela PRF com mais de 95 kg de drogas em Miranda

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

BR-262

Cheiro forte de maconha faz PRF encontrar 18kg de skunk em ônibus de viagem

Geral

Miranda divulga valores de Terra Nua por hectare para 2025

Policial

Homem é detido por importunação sexual em Miranda

Enfermeiros do HR de Miranda fazem curso de capacitação

Venda de embarcação termina em agressão em Miranda

Camionete de luxo furtada é apreendida em Miranda

Policial

Venda de embarcação termina em agressão em Miranda

Publicidade

Itajaí

Camionete de luxo furtada é apreendida em Miranda

ÚLTIMAS

Campeonato Brasileiro

Grêmio perde para o Sport em casa por 1x0

O jogo foi em Porto Alegre no domingo

Inmet

Previsão indica máxima de 28ºC em Aquidauana e região

Dia será mais quente e sem chuvas, conforme previsão

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Dr. Vitor Maksoud

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2025 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo