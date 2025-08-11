Adolescente de 15 anos é apreendida com mais de 13 kg de maconha em Miranda

Ilustrativa - Divulgação Polícia Militar

Uma adolescente de 15 anos foi apreendida na tarde de domingo (10) transportando aproximadamente 13,7 quilos de maconha tipo skunk, durante fiscalização da Força Tática de Corumbá na BR-262, próximo ao Posto Fiscal da Polícia Militar Ambiental, em Miranda. A droga estava dividida em 13 embalagens dentro da bagagem da jovem, que seguia como passageira em um veículo de aplicativo com destino a Campo Grande.



Segundo a polícia, a equipe atuava na Operação Protetor das Fronteiras e Divisas quando abordou o automóvel VW/Fox preto ocupado por cinco pessoas. Durante vistoria nas bagagens, a adolescente apresentou nervosismo e tentou fazer ligações telefônicas. Ao abrir sua mala, os policiais encontraram as embalagens de entorpecente sem tentativa de ocultação.



Ainda conforme a ocorrência, a menor admitiu ser a proprietária da droga, declarando que recebeu o material em Corumbá e já havia sido apreendida em 2024 por associação ao tráfico de drogas. Com ela também foi localizado um aparelho celular.



O motorista e os demais passageiros foram liberados, permanecendo como testemunhas. A adolescente foi conduzida à Delegacia de Polícia Civil de Miranda e, posteriormente, entregue ao Conselho Tutelar para as providências cabíveis.

