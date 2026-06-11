Adolescente de 15 anos sofre fratura exposta após colisão entre carro e moto em Miranda

Colisão ocorreu no cruzamento das ruas General Câmara e Amaro Bittencourt / Divulgação Corpo de Bombeiros

Um adolescente de 15 anos ficou ferido após um acidente de trânsito envolvendo uma motocicleta e um carro, em Miranda. Segundo informações divulgadas na manhã desta quinta-feira (11), a colisão ocorreu no cruzamento das ruas General Câmara e Amaro Bittencourt e mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros Militar.

No local, os socorristas encontraram o adolescente, condutor da motocicleta, consciente e orientado. Durante a avaliação inicial, foi constatada uma fratura exposta no pé esquerdo, acompanhada de avulsão de tecido, situação que exigiu atendimento imediato da equipe de resgate.

Os bombeiros realizaram os procedimentos de primeiros socorros e a estabilização da vítima ainda no local do acidente, seguindo os protocolos de atendimento pré-hospitalar.

Após receber os cuidados iniciais, o adolescente foi encaminhado ao hospital de Miranda, onde permaneceu sob acompanhamento médico especializado.

Já a condutora do automóvel envolvido na colisão não sofreu ferimentos. As circunstâncias do acidente não foram informadas.