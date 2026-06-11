Acessibilidade

11 de Junho de 2026 • 15:43

Buscar

Últimas notícias
X
Trânsito

Adolescente de 15 anos sofre fratura exposta após colisão entre carro e moto em Miranda

Vítima foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e encaminhada ao hospital do município

Anibal Placêncio

Publicado em 11/06/2026 às 10:53

Atualizado em 11/06/2026 às 10:55

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Colisão ocorreu no cruzamento das ruas General Câmara e Amaro Bittencourt / Divulgação Corpo de Bombeiros

Um adolescente de 15 anos ficou ferido após um acidente de trânsito envolvendo uma motocicleta e um carro, em Miranda. Segundo informações divulgadas na manhã desta quinta-feira (11), a colisão ocorreu no cruzamento das ruas General Câmara e Amaro Bittencourt e mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros Militar.

No local, os socorristas encontraram o adolescente, condutor da motocicleta, consciente e orientado. Durante a avaliação inicial, foi constatada uma fratura exposta no pé esquerdo, acompanhada de avulsão de tecido, situação que exigiu atendimento imediato da equipe de resgate.

Os bombeiros realizaram os procedimentos de primeiros socorros e a estabilização da vítima ainda no local do acidente, seguindo os protocolos de atendimento pré-hospitalar.

Após receber os cuidados iniciais, o adolescente foi encaminhado ao hospital de Miranda, onde permaneceu sob acompanhamento médico especializado.

Já a condutora do automóvel envolvido na colisão não sofreu ferimentos. As circunstâncias do acidente não foram informadas.

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Acidente

Bombeiros controlam incêndio em semirreboque carregado com minério na BR-262

Tráfico

PRF apreende mais de 580 quilos de drogas em caminhão na rodovia BR-262 em Miranda

Trânsito

Mulher é atropelada na região central de Miranda e encaminhada ao hospital

Vítima apresentava escoriações nos joelhos, ferimento na perna esquerda e fortes dores no tórax e abdômen

SALVAR VIDAS

Corpo de Bombeiros realiza curso de primeiros socorros no CRAS de Miranda

Publicidade

Segurança

Bombeiros de MS atendem queda de moto e princípio de incêndio em Miranda

ÚLTIMAS

Corpus Christi

Crime organizado acumula prejuízo de R$ 26 milhões após operação em MS

Os resultados demonstram a atuação integrada das forças de segurança pública de Mato Grosso do Sul durante o feriado prolongado

Evolução

Intel desenvolve tecnologia que promete mais FPS sem aumentar a latência nos jogos

Recurso ainda em desenvolvimento pretende tornar a geração de quadros mais eficiente e responsiva para os jogadores

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Alirio Vilassanti Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo